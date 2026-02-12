Una decena de mascaradas de Zamora recorrerán el centro de Madrid

El corazón de Madrid dejará de latir por un instante al ritmo del tráfico y las prisas para acompasarse al sonido de cencerros y tenazas de la mano del I Desfile de Mascaradas, organizado desde la Unión de Casas Regionales de Madrid, el próximo 21 de febrero.

De la provincia de Zamora participarán una docena de mascaradas, entre ellas figuran Almeida de Sayago con la Vaca Bayona; Almendra del Pan con La Fiera Corrupia; Montamarta con El Zangarrón; Morales de Valverde con el Toro de Carnaval así como Pereruela de Sayago con la Vaca Antrueja; Pobladura de Aliste con La Obisparra; Pozuelo de Tábara con El Tafarrón.

La lista la engrosan también San Vicente de la Cabeza con el Atenazador; Sanzoles con El Zangarrón; Sesnández con los Carucheros; Tábara con El Birria y la Danza de Paloteo; Vigo de Sanabria con La Visparra y así como Villarino tras la Sierra con El Caballico.

El Tafarrón de Pozuelo de Tábara / CH. S.

En un marco de hermanamiento cultural junto al Centro Asturiano de Madrid y la Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro del Centro Gallego de Madrid, la delegación zamorana desplegará un extenso abanico de personajes para trasladar a Madrid una muestra de las distintas comarcas zamoranas con el apoyo de la Diputación de Zamora y de un grupo de músicos del Consorcio de Fomento Musical de Zamora que se desplazarán expresamente para acompañar el paso de las mascaradas.

Recorrido

El evento, que cuenta con el compromiso de la Junta Municipal del Distrito Centro, arrancará a las 12.00 horas en la plaza de Isabel II. La comitiva atravesará espacios tan emblemáticos como la calle Felipe V, Plaza de Oriente, calle Carlos III, calle Arenal, Puerta del Sol, calle Montera y calle San Alberto, hasta finalizar en la Plaza del Carmen.

La obisparra. / Archivo

Plaza Zerolo

Por la tarde las mascaradas se desplegarán en distintas plazas del Distrito Centro, reforzando la cercanía con vecinos y visitantes. Así la Casa de Zamora en Madrid estará situada en la plaza de Pedro Zerolo, la Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro del Centro Gallego de Madrid, en la Plaza de Santa Ana; El Centro Asturiano de Madrid, en la Plaza de San Ildefonso, lo que brindará que el público pueda interactuar con los personajes conocer de cerca sus vestimentas y simbolismo o fotografiarse con los personajes.

“No se trata solo de un desfile; es un acto de amor a la tierra y a la memoria. La Casa de Zamora, consciente de ser el hogar de la diáspora zamorana en la capital, ha volcado sus esfuerzos para mostrar que la tradición no es una pieza de museo, sino un patrimonio que respira, grita y emociona” explican desde la entidad.