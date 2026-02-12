La consejera de Agricultura expresa en Zamora la intención de la Junta de dar flexibilidad en la PAC por las inundaciones

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, que ha participado en un acto de precampaña sectorial de agricultura del PP de Zamora, ha asegurado que tras las inundaciones y los problemas generados por las lluvias y las últimas borrascas, la intención del Gobierno regional es la de flexibilizar las medidas que exige la PAC para cobrar las ayudas.

Para ello, se está analizando con Agroseguros qué partes se han dado y las condiciones en las que están las tierras, especialmente aquellas que estuviesen sembradas y que no se pudiese cosechar o fuera necesario retrasar la recogida. González Corral ha reclamado además que las ayudas del Gobierno de España a zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil, lo que se conoce como zona catastrófica, se extiendan también a las provincias de León y Burgos, que son las dos que han quedado excluidas de ellas.

Búsqueda del diálogo

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que ha protagonizado con la cabeza de lista del PP de Zamora, Leticia García, un acto al que han asistido los máximos responsables de COAG, Asaja, UPA y UCCL en la provincia, ha resaltado la búsqueda de consenso y diálogo con las organizaciones agrarias, industria agroalimentaria y cooperativas que ha caracterizado la legislatura.

Ha recordado además las ayudas habilitadas frente a la sequía o temas de sanidad animal como la gripe aviar, la peste porcina, la EHE o la lengua azul y, frente a esa gestión del PP, ha contrapuesto la de otras formaciones que han dejado "tirados a los agricultores y ganaderos por cuestiones meramente políticas, de demagogia y de populismos o fines electorales".

Por su parte, Leticia García ha declarado que desde el PP "siempre" han defendido los intereses de los agricultores y ganaderos de Zamora y van a seguir estando a su lado "desde la gestión y desde el trabajo". Ha agregado que otros partidos "ni están ni se le esperan en el ámbito" agrario, en referencia al PSOE y Vox, que hacen "pinza a la gobernabilidad y a las decisiones que favorecen a nuestro campo".

Leticia García se ha comprometido a escuchar "de primera mano" las necesidades que tienen los agricultores y ganaderos, con el fin de recoger propuestas de cara al programa electoral.