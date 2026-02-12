El Colegio regional de Psicólogos impulsa un ciclo de conferencias en Zamora

El Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León ha diseñado un ciclo de conferencias bautizado como "Psicología hoy ¿qué puede hacer por ti?" que, desde finales de febrero hasta mediados de noviembre, conlleva charlas divulgativas de materias que preocupan a la sociedad en estos momentos.

Temáticas

La iniciativa comienza abordando la muerte en una charla que lleva por título "Diálogos en torno a la muerte" el día 25 de febrero.

El 12 marzo la ponencia versará sobre la soledad no deseada, mientras que en el mes de abril, el día 9, la temática elegida corresponde a las emociones y cómo conectar con ellas.

La violencia de género cómo comprenderla, detectarla y prevenirla supone la charla del mes de mayo, en tanto que en junio la materia a profundizar corresponderá a la enfermedad metal grave en la vida cotidiana.

cartel anunciador de la actividad. / Cedida

Tras el parón veraniego, el ciclo se retoma en septiembre. El día 17 tendrá lugar la charla sobre "Cuidar la mente es salud", para a mediados de octubre analizar el envejecimiento activo.

El ciclo, que cuenta con el respaldo de la Fundación Caja Rural de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora y la Junta entre otras instituciones, tocará a su fin el día 13 de noviembre con una charla sobre cómo acompañar en la infancia para tener una vida adulta equilibrada.

Lugar y hora

Todas las conferencias tendrán lugar en la Biblioteca Pública de Zamora a partir de las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.