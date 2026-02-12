El arreglo de baldosas rotas obliga a cortar al tráfico la plaza de Sagasta de Zamora

El equipo contratado por el Ayuntamiento de Zamora para acometer reparaciones en pavimentos de la ciudad, con una inversión de un millón de euros anuales en esas labores, se ha desplazado este jueves a la plaza de Sagasta, la calle Renova y el entorno para el arreglo de las baldosas rotas en el entorno de la plaza de Sagasta.

Esas reparaciones han motivado el cierre puntual esta mañana al tráfico de vehículos autorizados de esa calle de preferencia peatonal, por la que circulan autobuses urbanos, vehículos de carga y descarga y de servicios o coches de los garajes del entorno.

La reparación se lleva a cabo después de que esta misma semana algunos ciudadanos hubieran denunciado la situación a este diario, que causaba problemas especialmente a los viandantes en los días de lluvia, ya que si pisaban alguna de las baldosas rotas se mojaban con el agua que se acumulaba bajo ellas.

Trabajos de reparación de baldosas, este jueves, en la calle Renova. / José Luis Fernández

El nuevo contrato de mantenimiento de pavimentos de la ciudad incluye cuatro cuadrillas , de las que una es específica para el casco histórico de la ciudad, dos se destinan a los barrios y la cuarta es para los avisos ciudadanos que se producen a través de la web municipal específica para ello "avisos.lineazamora.es".