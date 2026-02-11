Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos

La ampliación del polígono industrial Zamora Norte en Monfarracinos no va ser sólo la agregación de terrenos para conseguir más parcelas, sino que incluye cambios de calado en algunas infraestructuras, como el abastecimiento de agua, que procederá de un depósito regulador en Coreses, una línea de alta tensión desde la subestación de Valcabado o una zona de servicios, una especie de carretera de diez metros de ancho por donde se meterán todas las canalizaciones, entre ellas las del gas, y que enlazará con la estación de compresión de Coreses.

Son algunos de los detalles que aparecen en el documento de aprobación de la modificación del Plan Regional de ámbito territorial para el desarrollo del Polígono Industrial Zamora Norte, que acaba de publicar la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para abrir un periodo de 45 días de información pública.

Esquema del polígono de Monfarracinos, con parcelas para industria extensiva e industria general. | PLAN REGIONAL

El Plan consiste en habilitar una nueva zona industrial de 484.757 metros cuadrados de superficie que se une a la que ya está en marcha de 788.368, con la pequeña zona al otro lado de la carretera de 111.383.

Pero además introduce cambios, tanto en la fase que está ya en marcha como en la nueva.

Si ya estaba prevista la necesidad de ejecución de una estación depuradora de aguas residuales, la ampliación de los depósitos reguladores de abastecimiento o la ejecución de una nueva conexión eléctrica, ahora han sido reconsideradas algunas soluciones.

Por ejemplo, se plantea un sistema de abastecimiento compartido con el municipio de Coreses, mediante un depósito de regulación común, e incorporado nuevas conexiones (red de gas).

Se propone además la ejecución de un Corredor de Infraestructuras, entendido como una reserva de suelo de 10 metros de ancho en los municipios de Coreses y Monfarracinos que permitirá la ejecución de las conexiones a redes de servicio, tanto ya previstas (agua, gas) como en su caso las que pudieran demandar en el futuro las actividades industriales que se implanten en el área industrial planificada.

Por tanto las novedades principales son una línea eléctrica de alta tensión de 45 kV entre la subestación eléctrica de Zamora (Valcabado) y el transformador de Zamora Norte. Se ejecutará una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en la parcela 285 del polígono 1 de Monfarracinos, diseñada para 4.036 habitantes equivalentes con dos líneas de depuración, considerando la posible construcción o explotación por fases y la conexión con el área industrial Zamora Norte.

Esquema del nuevo depósito regulador de Coreses / Plan Regional

Las aguas pluviales se recogerán en otra red, con dos tanques de tormentas, que verterían, tras el paso por un separador de hidrocarburos, en el canal Toro-Zamora, "previa autorización de este".

Se prevé asimismo la ampliación del depósito regulador de agua de Monfarracinos , y la construcción de un nuevo depósito regulador general en el municipio de Coreses, para abastecer también a la localidad y su polígono industrial.

Por último se creará el mencionado Corredor de Infraestructuras, de diez metros (el ancho de una carretera nacional) de Monfarracinos a Coreses.

Tumbas y vías pecuarias

La proximidad del polígono Zamora Norte con el yacimiento arqueológico "Casasola", junto al borde sureste (en el terreno menor al otro lado de la carretera) obligó a hacer catas y una de ellas dio un resultado positivo con el hallazgo de tres tumbas (inhumaciones). Se encontraron en una parcela dotacional y ese terreno se ha integrado en los espacios libres públicos, para favorecer su adecuada conservación.

Tipología de las parcelas / Plan Regional

En vías pecuarias, el cordel de Villalpando coincide con el trazado de la carretera y no cambia. Sí lo hace el de una vía pecuaria sin nombre, cuyo trazado se reemplaza por otro que discurre por un camino rural paralelo, que mantiene su funcionalidad y extensión. Para ello, terrenos de los espacios libres públicos de la ampliación se incorporarán al dominio pecuario.

Por el norte de la ampliación discurre el trazado del Cordel de la Trinidad, coincidente con el camino rural del mismo nombre.

Expropiaciones

Para el desarrollo del polígono se tendrán que adquirir o expropiar 171.843 metros cuadrados de fincas de 17 propietarios particulares, con dos parcelas del Ayuntamiento y una de Somacyl.

Para el nuevo corredor de servicios de diez metros se adquirirán o expropiarán 53 fincas en Monfarracinos y 67 en Coreses, entre las que abundan terrenos propiedad de los respectivos ayuntamientos, de alguna empresa y de organismos como Confederación Hidrográfica del Duero, Junta de Castilla y León, Adif, Ministerio de Transición Ecológica, Ministerio de Transportes y Canal Toro-Zamora.

Yacimientos arqueológicos y vías pecuarias en los terrenos del polígono industrial / Plan Regional

Por último, los terrenos afectados para la línea de alta tensión hasta la subestación de Valcabado afectan a 17 propietarios de este municipio y 21 de Monfarracinos, entre los que se encuentran los dos ayuntamientos, Ministerios de Transición Ecológica y Transportes, CHD, Adif y la empresa I-DE Redes Eléctricas.

El Plan Regional incluye modificaciones en la reparcelación del sector que está en construcción para habilitar más espacio para la industria extensiva (la de mayor tamaño) y en la zona de ampliación la transformación de terreno rústico a suelo industrial.