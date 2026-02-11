Tres conciertos en paralelo a Las Edades del Hombre

Meses atrás, la Diócesis de Zamora efectuó las I Jornadas Internacionales de Poesía sobre la esperanza, dentro de las actividades paralelas a la muestra "EsperanZa" de Las Edades del Hombre y de la línea pastoral y cultural sostenida por el Obispado, orientada a generar espacios de diálogo entre la fe y la cultura más contemporánea.

Ahora el turno corresponde a la música con la programación de un ciclo musical con el que desde la Diócesis de Zamora invitan a "contemplar la historia, el arte y la propia vida desde la clave cristiana de la esperanza".

Ramos Carrión

El primer recital homenajeará al compositor toresano David Rivas, autor de la música que acompaña a las piezas artísticas que se contemplan en la Catedral y en San Ildefonso y de muchas de las bandas sonoras de las muestras impulsadas desde la Fundación de Las Edades del Hombre.

La cita será este viernes, 13 de febrero, a partir de las 20.00 horas en el Teatro Ramos Carrión y el colectivo que tocará será la Unidad de Música de la Guardia Real, con una historia que se remonta al siglo XVIII y que, entre sus misiones, figura rendir honores a sus majestades los reyes y a jefes de estado extranjeros o la interpretación en los conciertos de gala en el Palacio Real.

Cartel del primer concierto. / Cedida

Los músicos, dirigidos por el coronel Fernando Lizana Lozano, interpretarán en la primera parte obras escritas por el toresano para, en una segunda, tocar composiciones de corte más militar.

"Es un lujo tener esta agrupación de 80 músicos en Zamora que ofrecerá un concierto de gran formato y su repertorio abarca todos los géneros y ha participado en festivales internacionales tanto en ciudades como París, Moscú, Milán, Oslo, Praga o Londres", remarcó el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López.

Entradas con invitación

La asistencia requiere de invitación que ya puede recogerse, dos por persona, en las oficinas del Obispado de Zamora, situadas en la calle de Ramos Carrión 18, desde las 11.00 y hasta las 14.00 horas hasta que se agoten.

Polifonía

El segundo concierto corresponde a la recreación del antiguo Officium Tenebrarum u Oficio de Tinieblas de la Semana Santa. La Capella Ocellum Durii, integrada por doce voces masculinas dirigidas por Eduardo Vidal, "ha decidido apostar por la polifonía, por una música de calidad y que va a aprovechar el tiempo cuaresmal para explicar en su concierto y con una pedagogía preciosa todo lo que venía celebrándose antaño con el oficio de las tinieblas", enumeró López.

La actividad será el viernes 6 de marzo a las 20.45 horas en la iglesia de San Ildefonso, con entrada libre hasta completar el aforo.

Coro y la orquesta del Miguel Manzano

Además, el coro y la orquesta del Conservatorio Profesional Miguel Manzano de Zamora ofrecerán un recital el domingo 15 de marzo a las 20.00 horas en la iglesia de San Ildefonso, que servirá de broche final del ciclo. "Se trata de un concierto que pondrá en valor el trabajo formativo y artístico del conservatorio y apuesta por los más jóvenes de la ciudad y por los talentos emergentes", indicó el responsable de Patrimonio de la Diócesis.

Presentación del ciclo de Conciertos por la EsperanZa / Victor Garrido / LZA

Belleza

Por su parte el obispo de Zamora, Fernando Valera, subrayó que "hemos tenido unas jornadas de poesía y ahora vamos a tener tres conciertos que van a ser esa melodía profunda de nuestra vida que es suficientemente fuerte en Dios", y añadió que los conciertos sean "el sonido para tantas imágenes, tantas pinturas, tanta belleza con la que estamos adornando no solo nuestra ciudad sino dándole belleza a nuestra vida".