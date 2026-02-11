Estas son las 16 candidaturas de Zamora que concurren a las elecciones de Castilla y León
En las listas regionales se introducen nomenclaturas nuevas como SALF (Se Acabó la Fiesta), de Alvise, o la nueva formación encabezada por la expopular Silvia Clemente (Nueve Castilla y León)
Los partidos políticos de Zamora ya tienen definidos a sus candidatos para las elecciones autonómicas del 15 de marzo tras la publicación oficial de las listas en el Bocyl de hoy
Nada nuevo bajo el sol y pocas sorpresas de cara a las próximas elecciones de Castilla y León. Si bien durante las últimas semanas cada partido ha hecho sus presentaciones para calentar el motor electoral, el Boletín Oficial de Castilla y León ya no deja lugar a la incertidumbre y ha publicado este miércoles todas las candidaturas oficiales a los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo.
Más de 200 personas entre candidatos y suplentes integran las listas electorales que concurren por la provincia de Zamora que se traducen en 16 candidaturas. Repasamos todas las formaciones y nombres propios para que no tengas ninguna duda a la hora de depositar tu voto el próximo 15 de marzo:
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
- Don JESUS IÑAKI GOMEZ DOMINGUEZ
- Doña PATRICIA MARTIN GUERRA
- Don JAVIER GARCIA MARTIN
- Doña MARIA VELASCO GARCIA
- Don ISMAEL AGUADO FERREIRA
- Doña ANA ISABEL SANTOS PEREZ
- Don ANDRES AVELINO GONZALEZ CARNICERO
Suplentes
Doña MARIA AGUSTINA MARTIN VIÑAS
Don ABEL GARCIA PRIETO
Doña RAQUEL PASCUAL BLANCO
PARTIDO POPULAR (PP)
- Doña LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ
- Don JOSÉ LUIS BARRIGÓN VEGA
- Doña MARÍA ISABEL BLANCO LLAMAS
- Don JUAN DEL CANTO SEVILLANO
- Doña ANA ISABEL CASTAÑO VILLARROEL
- Don SANTIAGO MORAL MATELLÁN
- Doña AINHOA ARAGUREN ELOY
Suplentes
Don JUAN CARLOS BUENO MARTÍN
Doña ESTHER SÁNCHEZ OLIVEROS
Don JUAN MANUEL PEDRÓN ALFONSO
AHORA DECIDE - ESPAÑA VACIADA (AD-EV)
- Don MANUEL FUENTES LOPEZ (AD-EV)
- Doña AROA JIMENEZ AGANZO (AD-EV)
- Don LUIS ENRIQUE DIAZ CASADO (AD-EV)
- Doña MARIA BEGOÑA SANCHEZ GIRALDO (AD-EV)
- Don EMILIO MELGAR GALENDE (AD-EV)
- Doña MARIA TERESA RITA ROMERO MATO (Independiente)
- Don JUAN JESUS GALLEGO MUÑOZ (AD-EV)
Suplentes
Doña ELSINA FERNANDEZ GARCIA (AD-EV)
Don DIEGO MARTIN LORENZO MELCHOR (AD-EV)
Doña MARIE CLAIRE MATEOS HATJIOANNOU (AD-EV)
PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV)
- Doña MARÍA DOLORES CARRERAS LUIS
- Don MIGUEL ÁNGEL GUERRA COSME
- Don SANTIAGO LÓPEZ VELASCO
- Doña Mª INMACULADA VALDIVIA PABLO
- Doña Mª DEL OLVIDO PÉREZ SANTOS
- Doña ARGELINA FERNÁNDEZ LERA
- Don FERNANDO BARRIO ÁLVAREZ
Suplentes
Doña Mª CARMEN CUESTA BENAVIDES
Don RAFAEL PRIETO MARTÍN
Doña ANTONIA MARTÍN VIZÁN
UNION DEL PUEBLO LEONÉS (U.P.L.)
- Don ALFONSO MARTINEZ MARTIN
- Doña MARIA ESTHER MARTIN SALUDES
- Don JAVIER RAMOS ESCALERO
- Doña ANA BELEN DE LA IGLESIA FERNANDEZ
- Don CESAR MAYO RIOS
- Doña MARTA VICENTE DOMINGUEZ
- Don LUIS ANGEL FERRERAS GUTIERREZ
Suplentes
Doña GEMA SANCHEZ GONZALEZ
Don SANTIAGO LORENZO HERRERO
Doña ANA BELEN GARCIA RIVERA
PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA)
- Don AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAÚJO
- Doña ROSA BELÉN GASPAR JIMÉNEZ
- Don MIGUEL ÁNGEL MACÓN GUTIÉRREZ
- Doña CRISTINA ESCAJA DOMÍNGUEZ
- Don ALFONSO MIGUEL PÉREZ URBANO
- Doña PATRICIA DE INÉS SUTIL
- Don JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ VICENTE
Suplentes
Doña MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL
IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ)
- Don MIGUEL ÁNGEL VIÑAS GARCÍA
- Doña MARÍA EUGENIA CABEZAS CARRERAS
- Don JESÚS NIETO MAYO
- Doña ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO
- Don MANUEL DE LA FUENTE CALVO
- Doña LAURA DOMNINA RIVERA CARNICERO
- Don JOSÉ ANTONIO ALONSO MURIEL
Suplentes
Doña MARÍA INMACULADA LUCAS BARAJA
Don PABLO NOVO ESPIÑEIRA
Doña MARÍA ISABEL GARCÍA MURIEL
VOX
Candidatura núm.: 8.
- Doña MARIA LUISA CALVO ENRIQUEZ
- Don JONATHAN GARCIA GARCIA
- Doña VANESSA BLANCO BERMEJO
- Don NICANOR MOZO ROMAN
- Doña ANTONIA SAN SEGUNDO MALDONADO
- Don RAUL GOMEZ JAMBRINA
- Doña MARIA LUZ ARENAL BARBULO
Suplentes
Don JOSE LUIS MORALES CARBAJO
Doña MARIA PIEDAD MORERA HERNANDEZ
Don JUAN BARTUAL MAGRO
PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONES (PREPAL)
- Don FRANCISCO IGLESIAS CARREÑO
- Doña MARÍA PAZ FERNÁNDEZ VILLAR
- Doña TERESITA LORETO ÁLVAREZ PÉREZ
- Don MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VALLE
- Doña EMMA RODRÍGUEZ CENTENO
- Don ISRAEL SAMPEDRO GONZÁLEZ
- Doña LUISA PÉREZ PASTOR
Suplentes
Doña MARTA JAMBRINA GALÁN
Doña MARÍA TRÁNSITO ESTEBAN RAMÍREZ
Don ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ
Don JOSÉ MIGUEL TRUFERO BARRIOS
Doña MARIA ISABEL LORENZO MACIAS
Don ANTONIO ALFONSO HERNÁNDEZ
Don IVÁN PRADO ANDRÉS
Doña MARÍA BERNARDA MARCOS HERAS
NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL)
- Don DANIEL ANDRINO MELCHOR
- Doña BEATRIZ FLOREZ GARCIA
- Don PEDRO CONDE DE CASO
- Doña SILVIA GARCIA GALLARDO
- Don JUAN MANUEL NUEVO RUBIO
- Doña TANIA ALONSO VILLAR
- Don JAVIER DIAZ BERNABE
Suplentes
Doña TERESA MELCHOR DE PAZ
Don MIGUEL ANGEL MARTIN DE LA CRUZ
Doña APOLONIA RODRIGUEZ SEGURADO
ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO)
- Don ALEJANDRO ALONSO VICENTE
- Doña ANA MARÍA REDONDO ALVAREDO
- Don LUIS MIGUEL CEJUELA CASADO
- Doña MARÍA INÉS ACEVES BALLESTEROS
- Don JUAN JESUS CENTENO GARCIA
- Doña MARÍA INMACULADA SÁNCHEZ CUESTA
- Don HUGO ORTIZ PEREX
Suplentes
Doña MÓNICA AGUADO ROALES
Don UNAI GOMEZ GONZALEZ
Doña CONCEPCIÓN CASAS ALVAREDO
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs)
- Doña ROSA MARÍA FUENTES
- Don JUAN JOSÉ CABRERO ANDRÉS
- Doña SAMARA LOZANO VAZQUEZ
- Don ANTONIO JAVIER CHAMORRO FERNÁNDEZ
- Doña CELIA TORRECILLA PÉREZ
- Don JULIAN BARBERO BALLESTEROS
- Doña ANDREA CABRERO ALONSO
Suplentes
Don JOSÉ CARLOS PALOMINO VERGARA
Doña ANDREA PEÑA VICARIO
Don HECTOR ALONSO MIGUEL
PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC)
- Don SERGIO VARONA PÉREZ
- Doña MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ ARAICO
- Don LUIS CUESTA MOISÉN
- Doña MARÍA JESÚS CONTRERAS FERNÁNDEZ
- Don DIEGO SANTAMARÍA MERINO
- Doña MARÍA MONTSERRAT GARCÍA GARCÍA
- Don NICOLÁS GONZÁLEZ ORTEGA
Suplentes
Doña MARÍA BLANCA LÓPEZ SAINZ
Don FÉLIX GUTIÉRREZ IZARRA
Doña MARÍA MILAGROS ESTEBAN DÍEZ
POR UN MUNDO MÁS JUSTO (MUNDO+JUSTO)
- Doña MIREN JOSU MONEO VILORIA
- Don MARIO KOSTOV GORANOV
- Doña ISABEL MARINA HERRERO DIMAS
- Don JAVIER MARIJUAN IZQUIERDO
- Doña CRISTINA MARQUÉS DE FRUTOS
- Don FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANZ
- Doña MARIAN ALMUDENA MIGUELEZ MEDINA
Suplentes
Don JOSÉ MARIA SANTOS RODRIGUEZ
Doña MARÍA FRANCISCA GARCÍA HERRERO
Don RAFAEL ASTORGA FERNÁNDEZ
SOBERANíA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE)
- Don RUBEN RODRIGUEZ FERRERO
- Don JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ
- Don JOSE ALBERTO MARTIN GONZALEZ
- Doña ANTONIA PEREZ VIEIRA
- Doña DOMINGA FERRERO MORAN
- Don ROBERTO ALONSO DIEZ
- Doña MANUELA FERRERO MORAN
Suplentes
Don JESUS SAN ROMAN GARCIA
Doña ANGELINA FERNANDEZ CENTENO
Don MANUEL MONTERO GARCIA
SE ACABÓ LA FIESTA (SALF)
- Doña CARLOTA JOURDAIN DE THIEULLOY SORIANO
- Don DANIEL ROBLES MORALA
- Doña MARIA CYNTHIA GARROTE BALLESTERO
- Don OSCAR PASCUAL FERRERO
- Doña MONICA PASCUAL VILLAPALOS
- Don JOSE CARLOS DEVESA FERNANDEZ
- Doña VIRGINIA RODRIGUEZ MANZANO
Suplentes
Don ENRIQUE ARROYO GUIJARRO
Doña BEATRIZ SALGADO PANIAGUA
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: 'Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada
- Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
- La Junta decreta el nivel 2 de emergencia de protección civil por nevadas e inundaciones en Zamora
- En busca de trabajadores que den continuidad a esta librería de Zamora: su dueña la traspasa por enfermedad