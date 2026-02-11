Estas son las 16 candidaturas de Zamora que concurren a las elecciones de Castilla y León

Nada nuevo bajo el sol y pocas sorpresas de cara a las próximas elecciones de Castilla y León. Si bien durante las últimas semanas cada partido ha hecho sus presentaciones para calentar el motor electoral, el Boletín Oficial de Castilla y León ya no deja lugar a la incertidumbre y ha publicado este miércoles todas las candidaturas oficiales a los comicios autonómicos del próximo 15 de marzo.

Más de 200 personas entre candidatos y suplentes integran las listas electorales que concurren por la provincia de Zamora que se traducen en 16 candidaturas. Repasamos todas las formaciones y nombres propios para que no tengas ninguna duda a la hora de depositar tu voto el próximo 15 de marzo:

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) Don JESUS IÑAKI GOMEZ DOMINGUEZ Doña PATRICIA MARTIN GUERRA Don JAVIER GARCIA MARTIN Doña MARIA VELASCO GARCIA Don ISMAEL AGUADO FERREIRA Doña ANA ISABEL SANTOS PEREZ Don ANDRES AVELINO GONZALEZ CARNICERO Suplentes Doña MARIA AGUSTINA MARTIN VIÑAS Don ABEL GARCIA PRIETO Doña RAQUEL PASCUAL BLANCO

PARTIDO POPULAR (PP) Doña LETICIA GARCÍA SÁNCHEZ Don JOSÉ LUIS BARRIGÓN VEGA Doña MARÍA ISABEL BLANCO LLAMAS Don JUAN DEL CANTO SEVILLANO Doña ANA ISABEL CASTAÑO VILLARROEL Don SANTIAGO MORAL MATELLÁN Doña AINHOA ARAGUREN ELOY Suplentes Don JUAN CARLOS BUENO MARTÍN Doña ESTHER SÁNCHEZ OLIVEROS Don JUAN MANUEL PEDRÓN ALFONSO

AHORA DECIDE - ESPAÑA VACIADA (AD-EV) Don MANUEL FUENTES LOPEZ (AD-EV) Doña AROA JIMENEZ AGANZO (AD-EV) Don LUIS ENRIQUE DIAZ CASADO (AD-EV) Doña MARIA BEGOÑA SANCHEZ GIRALDO (AD-EV) Don EMILIO MELGAR GALENDE (AD-EV) Doña MARIA TERESA RITA ROMERO MATO (Independiente) Don JUAN JESUS GALLEGO MUÑOZ (AD-EV) Suplentes Doña ELSINA FERNANDEZ GARCIA (AD-EV) Don DIEGO MARTIN LORENZO MELCHOR (AD-EV) Doña MARIE CLAIRE MATEOS HATJIOANNOU (AD-EV)

PODEMOS - ALIANZA VERDE CYL 2026 (PODEMOS - AV) Doña MARÍA DOLORES CARRERAS LUIS Don MIGUEL ÁNGEL GUERRA COSME Don SANTIAGO LÓPEZ VELASCO Doña Mª INMACULADA VALDIVIA PABLO Doña Mª DEL OLVIDO PÉREZ SANTOS Doña ARGELINA FERNÁNDEZ LERA Don FERNANDO BARRIO ÁLVAREZ Suplentes Doña Mª CARMEN CUESTA BENAVIDES Don RAFAEL PRIETO MARTÍN Doña ANTONIA MARTÍN VIZÁN

UNION DEL PUEBLO LEONÉS (U.P.L.) Don ALFONSO MARTINEZ MARTIN Doña MARIA ESTHER MARTIN SALUDES Don JAVIER RAMOS ESCALERO Doña ANA BELEN DE LA IGLESIA FERNANDEZ Don CESAR MAYO RIOS Doña MARTA VICENTE DOMINGUEZ Don LUIS ANGEL FERRERAS GUTIERREZ Suplentes Doña GEMA SANCHEZ GONZALEZ Don SANTIAGO LORENZO HERRERO Doña ANA BELEN GARCIA RIVERA

PARTIDO ANIMALISTA CON EL MEDIO AMBIENTE (PACMA) Don AGUSTÍN HERNÁNDEZ ARAÚJO Doña ROSA BELÉN GASPAR JIMÉNEZ Don MIGUEL ÁNGEL MACÓN GUTIÉRREZ Doña CRISTINA ESCAJA DOMÍNGUEZ Don ALFONSO MIGUEL PÉREZ URBANO Doña PATRICIA DE INÉS SUTIL Don JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ VICENTE Suplentes Doña MELISA REVIDIEGO DEL ESTAL

IZQUIERDA UNIDA, MOVIMIENTO SUMAR, VERDES EQUO: EN COMÚN (IU-MS-VQ) Don MIGUEL ÁNGEL VIÑAS GARCÍA Doña MARÍA EUGENIA CABEZAS CARRERAS Don JESÚS NIETO MAYO Doña ANA BELÉN GONZÁLEZ ROGADO Don MANUEL DE LA FUENTE CALVO Doña LAURA DOMNINA RIVERA CARNICERO Don JOSÉ ANTONIO ALONSO MURIEL Suplentes Doña MARÍA INMACULADA LUCAS BARAJA Don PABLO NOVO ESPIÑEIRA Doña MARÍA ISABEL GARCÍA MURIEL

VOX Candidatura núm.: 8. Doña MARIA LUISA CALVO ENRIQUEZ Don JONATHAN GARCIA GARCIA Doña VANESSA BLANCO BERMEJO Don NICANOR MOZO ROMAN Doña ANTONIA SAN SEGUNDO MALDONADO Don RAUL GOMEZ JAMBRINA Doña MARIA LUZ ARENAL BARBULO Suplentes Don JOSE LUIS MORALES CARBAJO Doña MARIA PIEDAD MORERA HERNANDEZ Don JUAN BARTUAL MAGRO

PARTIDO REGIONALISTA DEL PAÍS LEONES (PREPAL) Don FRANCISCO IGLESIAS CARREÑO Doña MARÍA PAZ FERNÁNDEZ VILLAR Doña TERESITA LORETO ÁLVAREZ PÉREZ Don MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VALLE Doña EMMA RODRÍGUEZ CENTENO Don ISRAEL SAMPEDRO GONZÁLEZ Doña LUISA PÉREZ PASTOR Suplentes Doña MARTA JAMBRINA GALÁN Doña MARÍA TRÁNSITO ESTEBAN RAMÍREZ Don ANTONIO HERNÁNDEZ PÉREZ Don JOSÉ MIGUEL TRUFERO BARRIOS Doña MARIA ISABEL LORENZO MACIAS Don ANTONIO ALFONSO HERNÁNDEZ Don IVÁN PRADO ANDRÉS Doña MARÍA BERNARDA MARCOS HERAS

NUEVE CASTILLA Y LEÓN (NUEVECYL) Don DANIEL ANDRINO MELCHOR Doña BEATRIZ FLOREZ GARCIA Don PEDRO CONDE DE CASO Doña SILVIA GARCIA GALLARDO Don JUAN MANUEL NUEVO RUBIO Doña TANIA ALONSO VILLAR Don JAVIER DIAZ BERNABE Suplentes Doña TERESA MELCHOR DE PAZ Don MIGUEL ANGEL MARTIN DE LA CRUZ Doña APOLONIA RODRIGUEZ SEGURADO

ESCAÑOS EN BLANCO PARA DEJAR ESCAÑOS VACÍOS (ESCAÑOS EN BLANCO) Don ALEJANDRO ALONSO VICENTE Doña ANA MARÍA REDONDO ALVAREDO Don LUIS MIGUEL CEJUELA CASADO Doña MARÍA INÉS ACEVES BALLESTEROS Don JUAN JESUS CENTENO GARCIA Doña MARÍA INMACULADA SÁNCHEZ CUESTA Don HUGO ORTIZ PEREX Suplentes Doña MÓNICA AGUADO ROALES Don UNAI GOMEZ GONZALEZ Doña CONCEPCIÓN CASAS ALVAREDO

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA (Cs) Doña ROSA MARÍA FUENTES Don JUAN JOSÉ CABRERO ANDRÉS Doña SAMARA LOZANO VAZQUEZ Don ANTONIO JAVIER CHAMORRO FERNÁNDEZ Doña CELIA TORRECILLA PÉREZ Don JULIAN BARBERO BALLESTEROS Doña ANDREA CABRERO ALONSO Suplentes Don JOSÉ CARLOS PALOMINO VERGARA Doña ANDREA PEÑA VICARIO Don HECTOR ALONSO MIGUEL

PARTIDO CASTELLANO-TIERRA COMUNERA (PCAS-TC) Don SERGIO VARONA PÉREZ Doña MARÍA JOSÉ HERNÁNDEZ ARAICO Don LUIS CUESTA MOISÉN Doña MARÍA JESÚS CONTRERAS FERNÁNDEZ Don DIEGO SANTAMARÍA MERINO Doña MARÍA MONTSERRAT GARCÍA GARCÍA Don NICOLÁS GONZÁLEZ ORTEGA Suplentes Doña MARÍA BLANCA LÓPEZ SAINZ Don FÉLIX GUTIÉRREZ IZARRA Doña MARÍA MILAGROS ESTEBAN DÍEZ

POR UN MUNDO MÁS JUSTO (MUNDO+JUSTO) Doña MIREN JOSU MONEO VILORIA Don MARIO KOSTOV GORANOV Doña ISABEL MARINA HERRERO DIMAS Don JAVIER MARIJUAN IZQUIERDO Doña CRISTINA MARQUÉS DE FRUTOS Don FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SANZ Doña MARIAN ALMUDENA MIGUELEZ MEDINA Suplentes Don JOSÉ MARIA SANTOS RODRIGUEZ Doña MARÍA FRANCISCA GARCÍA HERRERO Don RAFAEL ASTORGA FERNÁNDEZ

SOBERANíA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (SAE) Don RUBEN RODRIGUEZ FERRERO Don JOSE ANTONIO GONZALEZ FERNANDEZ Don JOSE ALBERTO MARTIN GONZALEZ Doña ANTONIA PEREZ VIEIRA Doña DOMINGA FERRERO MORAN Don ROBERTO ALONSO DIEZ Doña MANUELA FERRERO MORAN Suplentes Don JESUS SAN ROMAN GARCIA Doña ANGELINA FERNANDEZ CENTENO Don MANUEL MONTERO GARCIA