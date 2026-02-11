Regresa Juventud Land, aprender creando en Minecraft
La actividad será los dos últimos viernes de febrero y los dos primeros de marzo
Una nueva edición de Juventud Land 3, un proyecto educativo que utiliza el videojuego Minecraft como herramienta de aprendizaje a través del juego tendrá lugar entre febrero y marzo.
La iniciativa apuesta por el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento artístico en un entorno digital colaborativo.
En esta tercera edición participan 20 niños, los viernes 20 y 27 de febrero y 6 y 13 de marzo, organizados en dos grupos, Piedra y Madera, que se enfrentarán a un reto común: la creación de un mundo de esculturas. Para ello, realizarán previamente un recorrido por distintas esculturas de la ciudad, que servirán como fuente de inspiración para diseñar y construir sus propias obras dentro del entorno virtual.
Juventud Land 3, impulsado por la Concejalía de Juventud y Mini2ac, combina observación del entorno urbano, creatividad y tecnología, demostrando que el juego puede ser una poderosa herramienta educativa.
El proyecto fomenta la colaboración entre los participantes y transforma Minecraft en un espacio de aprendizaje activo, donde las ideas se construyen colectivamente.
Inscripción
La actividad, que se celebrará en La Alhóndiga, va dirigida a jóvenes de entre 9 y 18 años.
Las inscripciones se realizarán a través de la web lineazamoraapuntame.com
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: 'Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada
- Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
- La Junta decreta el nivel 2 de emergencia de protección civil por nevadas e inundaciones en Zamora
- En busca de trabajadores que den continuidad a esta librería de Zamora: su dueña la traspasa por enfermedad