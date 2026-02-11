Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Regresa Juventud Land, aprender creando en Minecraft

La actividad será los dos últimos viernes de febrero y los dos primeros de marzo

Unos estudiantes, durante una de las clases utilizando Minecraft

Unos estudiantes, durante una de las clases utilizando Minecraft / Archivo

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Una nueva edición de Juventud Land 3, un proyecto educativo que utiliza el videojuego Minecraft como herramienta de aprendizaje a través del juego tendrá lugar entre febrero y marzo.

La iniciativa apuesta por el desarrollo de la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento artístico en un entorno digital colaborativo.

En esta tercera edición participan 20 niños, los viernes 20 y 27 de febrero y 6 y 13 de marzo, organizados en dos grupos, Piedra y Madera, que se enfrentarán a un reto común: la creación de un mundo de esculturas. Para ello, realizarán previamente un recorrido por distintas esculturas de la ciudad, que servirán como fuente de inspiración para diseñar y construir sus propias obras dentro del entorno virtual.

Juventud Land 3, impulsado por la Concejalía de Juventud y Mini2ac, combina observación del entorno urbano, creatividad y tecnología, demostrando que el juego puede ser una poderosa herramienta educativa.

El proyecto fomenta la colaboración entre los participantes y transforma Minecraft en un espacio de aprendizaje activo, donde las ideas se construyen colectivamente.

Inscripción

La actividad, que se celebrará en La Alhóndiga, va dirigida a jóvenes de entre 9 y 18 años.

Las inscripciones se realizarán a través de la web lineazamoraapuntame.com

TEMAS

