Piezas prehistóricas que podrás tocar en Zamora. Descubre dónde y cómo

Nueve actividades conforman el programa de las VII Jornadas Prehistóricas de Zamora.

La propuesta “muy variada” recoge desde la proyección de un documental, cuatro conferencias de temas muy variados, un taller infantil y un novedoso taller para público adulto.

Programa

Las jornadas arrancan el día 16 de febrero con la proyección del documental “Hadpas: manos del pasado” de Hipólito Collados a las 20.00 horas en la Alhóndiga.

El trabajo hace referencia a “todas estas manos que vemos en una buena parte de las cuevas de distintos lugares del mundo, donde los primeros seres humanos tuvieron esa necesidad de plasmar sus propias manos como si fuese la propia superficie de la roca” explica el promotor de las jornadas, el ilusionista e investigador del pensamiento mágico Paco González.

Charlas

“Arqueología de la violencia en la prehistoria” es el título de la charla de Juan Pedro Bellón Ruiz pronunciará el día 17 de febrero a las 20.00 horas. El ponente es un prehistoriador que se ha especializado en los conflictos y en la violencia en la época romana que ahondará en a la sospecha de que hace miles de años nuestros ancestros ya guerreaban o tenían disputas entre ellos por el control del territorio. “Hará también un pequeño recorrido por otras etapas de la historia para que comprendamos cómo ciertos patrones son, más o menos, los mismos”.

El viernes 20 de febrero Roberto Saez, en la Alhóndiga, aproximará a la evolución humana en la luz del universo. “Se le ocurrió de una forma extraordinaria establecer un paralelismo entre la distancia a la que están ciertas estrellas, la distancia de las estrellas, y la distancia también cronológica que nos separa a algunas especies” sintetizó Paco González.

Taller familiar

El centro de interpretación del bosque de Valorio acoge el sábado 21 de febrero, a partir de las 11.00 horas, un taller sobre la evolución humana.

Se trata de una actividad planteada para familias con niños de 6 a 12 años. Las plazas son limitadas a 15, cada menor tendrá que estar acompañado en todo momento de un adulto y la inscripción gratuita puede hacer ya a través de lineazamoraapuntame.com.

En las jornadas, Hipólito Collado aportará nuevos datos para el origen del comportamiento simbólico en una charla titulada “¿Todavía sigues pensando que solo nosotros pudimos crear arte?” el martes 24 de marzo a las 20.00 horas en la Alhóndiga y en el mismo sitio y hora pero el día 27 de febrero Yolanda Fernández ahondará en el canibalismo.

La novedad de esta edición reside en los talleres para adultos, el 3,4 y 5 de marzo, donde Paco González dará a conocer a un grupo reducido de personas objetos originales de la preshistoria para conocer la tecnología y ritualidad de las primeras sociedades humanas.

programada de las VII Jornadas prehistóricas de Zamora. / Cedida

“En grupos de 25 personas, sentados alrededor de una mesa, se podrá viajar conmigo a través del tiempo para conocer el comportamiento, las prácticas mágico-religiosas de nuestros ancestros, viendo in situ piezas originales, piezas con un alto valor antropológico” indicó González.

Entre las piezas que podrá contemplarse y tocarse hará bifaces o las primeras herramientas que fabricamos.

Para participar en esta actividad, que tendrá lugar en el centro de interpretación de las Ciudades Medievales, es necesario inscribirse previamente llamando al 647 269 310.

VII Jornadas prehistóricas de Zamora (2026) / Cedida

Por su parte la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, señaló que “creemos que es fundamental la educación para la sociedad, la educación de la sociedad, de todas las personas para que conozcan y puedan darle valor, importancia a la investigación científica, sea en el rango, en el ámbito, en la disciplina que sea” y añadió que entender “por qué somos como somos y cuál es el origen de nuestras motivaciones y nuestras formas de expresarnos, es una de esas ramas del conocimiento que son muy necesarias”.