Los padres piden a los partidos la defensa de la educación pública

La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León (Confapacal) lanza un mensaje a los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones regionales del 15 de marzo para que pongan especial interés en la elaboración de sus programas educativos.

"Como representantes de miles de familias de esta comunidad, reclamamos a los grupos un compromiso firme, urgente y sostenido con la educación pública de calidad, equitativa y accesible para todo el alumnado, independientemente de su lugar de residencia o situación económica", apunta la agrupación, que lanza, además, una serie de propuestas que arranca con una "apuesta clara" con la educación pública, "eliminando los conciertos educativos", subraya.

Desde atención a la diversidad hasta mejora de infraestructuras

La atención a la diversidad es otro de los puntos que consideran que debería estar en los programas electorales . "Sigue siendo una tarea sin atender de modo eficaz y más en este momento en el que hay una gran diversidad en el aula", razona.

Además de mejorar las infraestructuras de los centros educativos y los comedores escolares, los estudios en bilingüismo o un presupuesto adecuado para el primer ciclo de Educación Infantil, desde Confapacal se hace hincapié en el fomento de la participación de las familias en el sistema educativo. "Somos una pieza fundamental y esto debería reflejarse tanto en la legislación como en los órganos de participación", reivindican a los partidos políticos.