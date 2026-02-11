Elecciones autonómicas
Los padres piden a los partidos la defensa de la educación pública
La Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Centros Públicos de Enseñanza de Castilla y León (Confapacal) lanza un mensaje a los partidos políticos que se presentan a las próximas elecciones regionales del 15 de marzo para que pongan especial interés en la elaboración de sus programas educativos.
"Como representantes de miles de familias de esta comunidad, reclamamos a los grupos un compromiso firme, urgente y sostenido con la educación pública de calidad, equitativa y accesible para todo el alumnado, independientemente de su lugar de residencia o situación económica", apunta la agrupación, que lanza, además, una serie de propuestas que arranca con una "apuesta clara" con la educación pública, "eliminando los conciertos educativos", subraya.
Desde atención a la diversidad hasta mejora de infraestructuras
La atención a la diversidad es otro de los puntos que consideran que debería estar en los programas electorales . "Sigue siendo una tarea sin atender de modo eficaz y más en este momento en el que hay una gran diversidad en el aula", razona.
Además de mejorar las infraestructuras de los centros educativos y los comedores escolares, los estudios en bilingüismo o un presupuesto adecuado para el primer ciclo de Educación Infantil, desde Confapacal se hace hincapié en el fomento de la participación de las familias en el sistema educativo. "Somos una pieza fundamental y esto debería reflejarse tanto en la legislación como en los órganos de participación", reivindican a los partidos políticos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- El poder de regulación de los embalses de Zamora y del Duero: 'Sin ellos hoy posiblemente Oporto estaría inundada
- Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
- La Junta decreta el nivel 2 de emergencia de protección civil por nevadas e inundaciones en Zamora
- En busca de trabajadores que den continuidad a esta librería de Zamora: su dueña la traspasa por enfermedad