“¿Soy yo o Zamora tiene más ambiente?”: el comentario que recorre Facebook y enciende el orgullo local

“Soy yo… o Zamora tiene últimamente mucho ambiente?”. La pregunta, lanzada en Facebook por un vecino, ha desatado una cadena de comentarios y reacciones que coinciden en una misma sensación: algo se mueve en la ciudad. Y para bien.

El mensaje, sencillo y sin grandes alardes, describe una estampa cotidiana que muchos reconocen. Salir sin plan previo y encontrarse los bares con gente, el murmullo de las conversaciones, la caña bien tirada sobre la barra y ese ambiente sin artificios que siempre ha definido la forma de alternar en Zamora. “Nada raro, nada forzado”, apuntaba el autor de la publicación. “Lo de siempre, pero bien”.

La conversación digital se ha llenado de respuestas en la misma línea. Vecinos que aseguran notar más movimiento en el centro, más encuentros improvisados, más vida en las terrazas. Especial mención se lleva la calle Santa Clara, donde varios usuarios coinciden en que vuelve a verse ese trasiego de gente paseando, parándose a saludar, entrando y saliendo de los bares. Una imagen que algunos temían que se estuviera perdiendo y que ahora parece recuperar pulso.

No se habla de macroeventos ni de modas pasajeras. Tampoco de transformaciones radicales. Lo que se comenta, y se celebra, es algo más sencillo: la sensación de normalidad viva. Zamora sigue siendo Zamora, dicen muchos en Facebook. Tranquila, sin prisas, pero con ambiente. Sin estridencias ni modernidades impostadas.

En un entorno donde a menudo predominan las quejas sobre la despoblación o la falta de oportunidades, esta vez el tono es distinto. “Que muchas veces solo hablamos 'pa' lo malo, pero cuando las cosas están bien también habrá que decirlo”, añadía un usuario en un comentario que ha sido ampliamente compartido.

La conversación continúa creciendo en redes, convertida casi en un pequeño termómetro social. Puede que no haya una estadística que lo confirme, pero la percepción compartida es clara: Zamora, a su ritmo, vuelve a sentirse viva. Y sus vecinos no han tardado en contarlo.