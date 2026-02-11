Nuevo cuartel de Zamora: Monte la Reina alberga ya maniobras y tendrá campamento en 2027

El campamento militar de Monte la Reina empezará a funcionar “con la capacidad inicial” en 2027, cuando estén realizadas las obras que en estos momentos están en ejecución o en proyecto, pero ya ha comenzado a utilizarse como campo de maniobras. Así lo ha dicho la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en la comisión del área en el Senado, donde compareció para responder a las preguntas del senador popular por Zamora, Fernando Martínez Maíllo.

Quería saber el senador los plazos del campamento y si son ciertas afirmaciones que están lanzando los parlamentarios socialistas sobre, por ejemplo, que este mismo año se iba a dotar la plantilla de militares de esa plaza. Consideró que era la el ministerio el que tenía que dar la información, y no terceras personas, por más que, reconociera, sus oponentes socialistas estuvieran cumpliendo su papel.

Esquema del nuevo cuatel con las actuaciones en marcha (en rojo) / Ministerio de Defensa/ LZA

Valcarce constató el “compromiso del Ministerio de Defensa” con el cuartel toresano, un proyecto que "avanza muy favorablemente y va a ser un referente de sostenibilidad y eficiencia energética”.

Detalló que “ya se han ejecutado obras adecuación de las instalaciones existentes, rehabilitado campos de tiro y edificaciones en la antigua zona del campamento militar y el cerramiento perimetral con el fin de poder usarla para el adiestramiento de las unidades”. De hecho, dijo la mano derecha de Margarita Robles, “ya se han realizado maniobras, ha habido presencia del Ejército de Tierra en el acuartelamiento de Monte la Reina”

En estos momentos se encuentran adjudicadas las obras correspondientes al cerramiento de seguridad del acuartelamiento o un importe de 2,6 millones de euros y la ejecución se realizará en el año 2026.

Se encuentra en contratación la urbanización del campamento por un importe de 30,7 millones de euros y ejecución prevista en los años 2026 y 2027

Y añadió las ocho actuaciones que corresponden a la construcción de la estación de servicio, tinglados de vehículos, pozos de abastecimiento de aguas, urbanización de la zona logística, armería, subestación eléctrica y línea de alta tensión, centro de comunicaciones, control de accesos y cuerpo de guardia, que fueron aprobados por Consejo de Ministros el 18 de noviembre de 2025 por un importe de 29,8 millones de euros y su ejecución está prevista en 2026 y 2027. “Todos los proyectos se encuentran en marcha”.

Provisión de Personal

Con respecto a la provisión de personal para el acuartelamiento, “efectivamente el Ejército de Tierra está ya estudiando en las diferentes ofertas de reclutamiento, todo lo que tiene que ver con el personal que va a servir en el futuro, ya muy inmediato, Cuartel de Monte la Reina. Explicó que “al año se hacen dos convocatorias de reclutamiento militar. El Ejército de Tierra está disponiendo cuales son los planes de reclutamiento del personal con el que se va a dotar a Monte la Reina”, entre otras cosas para mandar “un mensaje tranquilidad a las dotaciones otros cuarteles de que no van a ser trasladados obligatoriamente a Monte la Reina.

¿Quién cerró más cuarteles?

Pese a haber un acuerdo total entre PP y PSOE con este proyecto “de Estado” y estarse dando, de hecho, una colaboración estrecha entre el Ayuntamiento de Toro (primero en manos del PP, luego del PSOE), Diputación (PP), Junta (PP) y Ministerio de Defensa (PSOE), como buenos políticos Valcarce y Maíllo intercambiaron sus puyitas en la comisión.

El zamorano reprochó a los socialistas la utilización electoral de los avances del cuartel, ya que son los parlamentarios y no el Gobierno el que informa y echó en cara el cierre del cuartel Viriato de Zamora capital en 1987 por parte de un Ejecutivo socialista presidido por Felipe González, mientras que “tuvo que ser un alcalde del PP el que saltara la valla” para que el recinto se convirtiera en universidad.

Valcarce por su parte recordó que la comisión trataba sobre Monte la Reina, un campamento cerrado en 1997 con el Gobierno de Aznar, que fue quien tomó la decisión, “y usted no saltó ninguna valla”, refiriéndose a Maíllo. Reprochó también a los políticos populares que sean los que, como este martes Maíllo, pongan en duda la ejecución de Monte la Reina, frente a la lealtad que están demostrando las instituciones, incluidas las gobernadas por el PP.

Concluyó aclarando que Monte la Reina no es un “cuartel del siglo pasado, sino dotado con las últimas tecnologías y de sostenibilidad ambiental. Por eso implica a la Universidad de Salamanca e Isdefe (Ingeniería de Sistemas para Defensa)