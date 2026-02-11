"La ilusión es proyectarse al futuro con expectativas positivas"

El zamorano participará en el debate «El poder de ilusionarse» del primer día del congreso, junto a otros especialistas, detallando los beneficios que aporta mantener la ilusión, un reto que parece que cada vez es más complicado en la sociedad actual, pero que es vital sustentar para disfrutar de cada día.

¿Qué es la ilusión?

Es una de esas palabras que usamos constantemente, pero que pocas veces nos paramos a definir, y, cuando lo hacemos, cada persona nos da una definición totalmente diferente. Un niño hablará de su cumpleaños, del verano o de tener una mascota; un adolescente en cambio, de un viaje con amigos, un concierto, su primer amor o sacarse el carnet de conducir. Si se lo preguntamos a un adulto, ya hablará de un trabajo, una vivienda o incluso hijos; pero si nos centramos en gente de 60-70 años, incide, sobre todo, en salud, pasar tiempo con sus familiares, sus nietos y sentirse útiles todavía. A mí me gusta hablar de la ilusión como la capacidad de proyectarnos hacia el futuro, pero con expectativas positivas.

Eduardo Mayor Toranzo, en la plaza de la Catedral. / Cedida

¿Se podría dar una definición desde un punto de vista médico?

Estaría vinculada a los circuitos de recompensa. Podemos hablar de una conexión entre el sistema límbico o emocional y las áreas ejecutivas y de planificación. Cuando tenemos ilusión, nuestro cerebro podríamos decir que está literalmente "encendido" hacia el futuro. Pero cuando la perdemos, ese sistema se apaga. Y esto es devastador.

Fundamental para vivir

¿Qué importancia tiene la ilusión en la vida de las personas?

No es que sea muy importante, es fundamental. Es la razón por la que merece la pena levantarse. Sin ella, la vida se convierte en una lista de obligaciones sin recompensa emocional. Con ella, incluso los días difíciles tienen un propósito y, sobre todo, hace la vida mucho más agradable.

¿Cuáles son los síntomas que hacen saltar las alarmas, que descubren que la ilusión se ha perdido?

Hay señales claras, aunque a veces las normalizamos peligrosamente. Por ejemplo, un "todo me da igual", porque nada te genera expectativa positiva. Un no saber qué te hace feliz o incluso una pérdida de la curiosidad o vivir como con el piloto automático. Si sientes que esto te empieza a pasar ya desde hace semanas, quizá sea al momento de pedir ayuda. No esperes a tocar fondo, porque el fondo está mucho más abajo de lo que crees.

Sin un perfil único del paciente

¿Hay un paciente tipo que acuda a su consulta con este problema?

Ojalá que hubiera un perfil único, porque sería mucho más fácil de identificar y prevenir. Pero la pérdida de ilusión es democrática y afecta a todos. Dicho esto, hay algunos arquetipos o modelos recurrentes, por ejemplo, el joven desilusionado. Estamos posiblemente ante la generación con más formación y menos oportunidades, hay multitud de jóvenes con titulación universitaria, máster, idiomas… pero trabajando en precario o en algo que no les llena. O esas madres que podríamos denominar "invisibles", porque han dedicado su vida a cuidar a los demás. O ese jubilado que toda la vida ha sido un trabajador excelente y ahora echa de menos levantarse con un objetivo. O incluso también, aunque parezca mentira, ese profesional altamente cualificado, con un trabajo exigente y un éxito profesional aparente, pero no ve a sus hijos y su matrimonio es vacío. Ha conseguido todo lo que le dijeron que le haría feliz y no lo es.

¿La pérdida de la ilusión afecta más a hombres o a mujeres?

Es una pregunta políticamente complicada, pero clínicamente importante. Y la respuesta sería que afecta diferente, no necesariamente más o menos. Si nos centramos en las mujeres, ellas son más propensas a verbalizarlo y consultan antes. Frecuentemente, está relacionado con roles de cuidadora, donde no se sienten valoradas. También son más propensas a estar afectadas por la presión estética y social. Los hombres, en cambio, son menos propensos a nombrarlo como falta de ilusión y lo somatizan, con estar cansado, tener dolores o no dormir bien. O lo externaliza con sentir que la vida es injusta y lo relacionan, por ejemplo, con una identidad laboral como puede ser un fracaso profesional, un despido, o una jubilación. Con esto destrozan su ilusión, porque su valor estaba ahí. En este contexto, hay mucho más riesgo de utilizar estrategias destructivas como el consumo de alcohol, adicciones a otros tóxicos o recurren al aislamiento, en lugar de buscar ayuda. La diferencia de género no es tanto en prevalencia, sino en expresión y búsqueda de ayuda. Podemos decir entonces que la ilusión no discrimina, pero que la sociedad sí discrimina en cómo nos permite expresar su ausencia.

Eduardo Mayor Toranzo / Cedida

Un problema en alza

¿Registra un aumento de este tipo de pacientes en los últimos años?

Si miramos estudios y publicaciones, las tasas de depresión, ansiedad y, por supuesto, de pérdida de ilusionismo, han aumentado significativamente en última década, especialmente en jóvenes, así como también la prescripción de ansiolíticos y antidepresivos. No existe una única razón, es multifactorial, como, por ejemplo, la precariedad económica y vital. Otro de los factores que afecta generalmente a los jóvenes son las redes sociales, que, en ocasiones, son auténticas astracanadas. Se han convertido en escaparates de vidas perfectas. También en los últimos años estamos viendo un aislamiento social creciente y la ilusión se cultiva con las relaciones humanas, compartiendo proyectos, sueños, esperanzas.

¿Qué medidas se toman desde la psiquiatría para volver a recuperar la ilusión?

Aquí es donde tenemos que tener cuidado porque no podemos quedarnos en quitar síntomas. El abordaje debe ser integral, si por ejemplo coexiste un cuadro depresivo, deberemos asociar tratamiento psicofarmacológico además de psicoterapia, que han demostrado mayor éxito terapéutico cuando combinamos los dos tratamientos. También es fundamental trabajar en la reconstrucción de proyectos vitales, centrándonoslas primero en objetivos pequeños y alcanzables, para después ir avanzando hacia mayores objetivos. No podemos olvidar tampoco reconstruir redes sociales, como, por ejemplo, retomar amistades o hacer nuevas, porque la ilusión es enormemente contagiosa, sobre todo si te relacionas con gente que tiene ilusión. Y, en algunos casos, es crucial cambiar ciertas estructuras, como pueden ser estilos de vida dañinos o tóxicos.

"Ahora Ilusión", una gran iniciativa

¿Qué le parecen congresos como este, que ponen la ilusión en el punto de mira?

Me parecen fundamentales y no lo digo por cortesía. Es todo un acierto por parte de Miguel de Lucas y ya va por la cuarta edición. A la gente le interesa, participa y muchas personas ya lo tienen marcado en el calendario. Da visibilidad y se habla públicamente de la pérdida de ilusión, la normaliza y siente un alivio inmenso la persona que piensa que no es la única que se siente así. También este tipo de congresos sirven de prevención, educando en ciertas señales de alarma. Y no se puede olvidar el enfoque del congreso, en positivo.

Por último, ¿qué aporta la ilusión a las personas?

La ilusión es una necesidad humana fundamental. Si tienes ilusión, cuídala, porque es un tesoro frágil. Si la has perdido, tienes que saber que se puede recuperar, eso sí en ocasiones es difícil, pero siempre es posible con la ayuda adecuada, el apoyo necesario, y sobre todo con tiempo suficiente, porque puede ser lento, pero es alcanzable para todos. La vida, sin ilusión, es mera supervivencia, pero con ella es una vida plena.