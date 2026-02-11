Félix G. Modroño, escritor: "Reivindico el placer de la lectura para el lector"

El autor Félix G. Modroño, con una fuerte vinculación con la provincia, ha publicado una nueva novela titulada «Tierra de sueños», ambientada en España y en México.

¿Cómo surge su nueva novela, la décima que publica?

Surge porque conozco a una mujer mexicana en Sevilla en abril del 2023 y me fui detrás de ella a México. Me enamoré casi a primera vista, como creía que solo les pasaba a los personajes de mis novelas. Me fui a San Luis Potosí, una ciudad colonial, Patrimonio de la Humanidad, muy bonita, a mitad de camino entre Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos. Es una región escondida, muy poco turística, donde sí que llegaron gentes en otros tiempos en busca de esa magia que tiene México y esa fue la inspiración.

Combina dos historias, una en el pasado y otra casi en el presente.

Quería que hubiera un homenaje a la fusión, al hermanamiento que hay entre México y España, por eso me voy a la época histórica en la que México acoge a los exilados españoles y a los niños de Morelia. Y luego me voy a una época un poquito más actual, donde sí que me permite jugar un poco a ser un escritor de novelas de aventuras como las que a mí me fascinaron cuando era niño y que leía los veranos en Villalpando. He realizado muchas lecturas sobre toda aquella época. Leí las memorias que hay de los niños de Morelia, las novelas que escribieron los exiliados. También he recurrido al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca y a la hemeroteca de periódicos españoles para ver si recogían información sobre el tesoro del Vita, pues no se sabe que hubo un yate cargado de joyas que llegó a México.

El escritor de raíces zamoranas Félix G. Modroño en México. / Cedida

¿Qué le hace elegir la historia de ese tesoro?

Es un episodio muy poco conocido lo que te obliga, aunque fantasees, a ceñirte a una realidad. Todo lo que cuento sobre el tesoro del Vita es verdad. El tesoro del Vita estuvo escondido en distintos lugares y a medida que lo iban sospechando que se iba a encontrar, lo iban cambiando de casas en México y me he ido recorriendo las casas por donde estuvo. Me pareció muy interesante juntar una niña de Morelia con un joven soldadito que se enrola en el Vita para poder llegar a México y encontrarla. Ellos son los únicos personajes de ficción, el resto, todos los personajes que aparecen, son reales.

¿Eso le encorseta?

Por un lado me ayuda porque hay personajes que, por supuesto, un escritor jamás se podría inventar. Son absolutamente maravillosos como los pistoleros mexicanos o La Bandida.

Usted decía, años atrás, que el escritor tiene que volcar más de él en cada novela y en esta lo hace mucho, sobre todo, en la historia contemporánea.

Obviamente. Todas las sensaciones que David tiene cuando llega a México son las que yo tengo y María es un poco mi mujer, de hecho se llama Marianela. Ella es quien me ha enseñado a ver México, tiene un amor increíble por lo mexicano y está orgullosa de México. Muchas veces creemos que lo nuestro es lo más grande y luego te llevas una cura de humildad, en mi caso vas a una librería en México, y hay muy poquitos autores españoles. Además en esta historia reivindico el placer de la lectura para el lector.

Algo que está casi en extinción.

Totalmente. Quiero ser optimista, también México me ha enseñado a ser optimista. Reivindico para el lector el placer de la lectura. La gente quiere novelas adictivas, que te obliguen a pasar las páginas rápidamente como un "reel" en el móvil y al final no se te queda nada en la cabeza y con tantos estímulos inmediatos no se quede nada de poso.

Frente a eso dedica párrafos a la historia de México.

El modo en que está escrita la novela es intencionado. Quiero que pasen cosas y que el lector se sienta interesado por la historia, pero, a la vez, pretendo que disfrute de la propia lectura. En mis novelas he procurado que mi prosa sea sonora. También procuro que se estimulen todos los sentidos. Quiero que el lector oiga, sienta, huela... que al final le quede un poso en el corazón de haber leído una novela que, por lo menos, se va a mantener en la memoria y no estas olvidables que cada vez son todas más parecidas. He cuidado mucho las palabras, pero he intentado a la vez que sea un vocabulario que sea legible tanto para el lector español como para el lector mexicano.

Félix G. Modroño aproxima a su novela. / Alba Prieto / LZA

A lo largo de las páginas hace un guiño a Zamora, la tierra de sus padres.

Hago tres. Uno a la benaventana Felipa Niño. Descubrí leyendo sobre el expolio del Museo Arqueológico para llevarse las monedas en el Yate Vita que ella evitó que se llevaran las de mayor valor. También me topé con Motolinia, fray que dio nombre al colegio de mi pareja y nombro al colegio Motolinia. Quería que apareciera fray Toribio de Motolinia o Toribio de Benavente que fue un fraile franciscano de Benavente, uno de los doce apóstoles franciscanos que llegó en 1524 a evangelizar México. El tercer guiño es a una maestra republicana fusilada, Engracia del Río de la Vega, de Aspariegos. La fusilaron con 27 años y su crimen era llevar pantalones y fumar delante de los niños en clase.

¿Qué ha sido lo más complejo de este nuevo título?

Condensar toda la esencia de México en la novela porque México es absolutamente inabarcable. Es mágico, es impresionante y ¡tiene tantos matices! Quería meter toda esa esencia poco conocida para los españoles porque los españoles conocemos México solamente por los tópicos.

Las historias concluyen en un punto en el que podrían tener una continuidad. ¿La habrá?

No me lo he planteado así. El personaje de María, dada su profesión, podría ser... Ahora estoy pensando en la próxima novela.

¿Por dónde podrían ir los tiros?

Posiblemente me vaya a una historia del virreinato de México, que es muy poco conocido. Quizá me vaya a esa época porque es muy poco conocido en España cuando México fue una parte muy importante y estuvo al mismo nivel que otros territorios españoles. Por otro lado, es una parte de la historia de México que allá no se estudia.