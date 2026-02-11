"El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora": las crecidas del pasado hablan

Los mapas de zonas inundables elaborados por la Confederación Hidrográfica del Duero ponen de relieve que una vez cada cien años el río llevará tanta agua a su paso por Zamora que inundará los barrios de La Horta, Cabañales, las casas de la parte baja de San Frontis, algunas de Pinilla y las del entorno de la calle Obispo Acuña y la Ciudad Deportiva Municipal en el barrio de La Candelaria.

Una niña junto al río Duero en una crecida. | ARCHIVO

Si se consultan las grandes crecidas históricas del Duero a su paso por la ciudad hay que destacar que en lo que va de siglo se registraron ene los años 2013 y 2001 las mayores avenidas de agua, especialmente la del primero de los años del XXI, en la que el caudal alcanzó los 2.000 metros cúbicos por segundo. Pero no han sido las únicas ni las más importantes subidas del caudal.

Portada de EL CORREO DE ZAMORA de la crecida de enero de 1962. / Archivo

De hecho, en el convento de las Dominicas Dueñas de Cabañales tienen pintadas en sus paredes las marcas de hasta donde llegó el agua en dos grandes crecidas: las de los años 1739 y 1860. Igualmente, hay referencias históricas de la inundación de 1886 y por los lugares a los que llegó el agua del Duero, adentrándose ampliamente en el barrio de la Horta, se estima que aquella riada alcanzó los 3.300 metros cúbicos por segundo, tres veces más del máximo anotado en la actual crecida del río.

Grandes inundaciones históricas en la cuenca del Duero (hasta el año 2010) Grandes inundaciones históricas en la cuenca del Duero (hasta el año 2010)

El viaje en el tiempo a los desbordamientos del Duero en Zamora hace otra parada en el año 1909. Igualmente, la hemeroteca es testigo de las crecidas de febrero de 1936, finales de enero de 1948 y la del año 1959. Igualmente, la víspera de Reyes de 1962 hubo una gran crecida que obligó a poner sacos terreros para evitar que el agua llegase a las casas de los Barrios Bajos y, aun así, EL CORREO DE ZAMORA tituló en portada "Una noche dantesca en la Avenida del Mengue".

El Puente de Piedra, en una de las crecidas del pasado. | ARCHIVO

Un estudio coordinado por el geólogo del CSIC Gerardo Benito estima que el Duero en Zamora alcanzará 2.140 metros cúbicos por segundo una vez cada 25 años; 2.475, cada 50 años; 2.790, cada 100; y 3.070 cada 200 años. Con perspectiva histórica, lo de los últimos días se queda en agua de borrajas.