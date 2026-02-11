Ciencia en Zamora: biomarcadores para anticipar el tratamiento en cáncer de hígado y vejiga

El hallazgo de biomarcadores puede anticipar la decisión sobre los tratamientos en pacientes de cáncer de hígado y vejiga, mejorando el pronóstico de ambas enfermedades, especialmente la primera, que se suele diagnosticar en estadios más tardíos, en los que se pierden oportunidades terapéuticas.

Es básicamente lo que investiga Carolina González de Castro, una vallisoletana con raíces en Zamora (abuelo de Pozoantiguo) que ha participado en una jornada de acercamiento de la investigación a niños y jóvenes, mediante el encuentro con escolares del colegio de Morales del Vino y el instituto María de Molina, precisamente en el Día conmemorativo de la mujer y la niña en la ciencia. Es investigadora en el Laboratorio de Inmunología de las Mucosas del Instituto de Biología Genética Molecular de la Universidad de Valladolid

González de Castro investiga gracias a la financiación de la Asociación Española contra el Cáncer. "Estudio el cáncer de hígado en unas etapas más tempranas y el cáncer de vejiga en unas etapas más avanzadas. Analizo el sistema inmunitario, para ver si hay biomarcadores en sangre que nos permitan predecir la evolución de los pacientes antes de que ocurra. Es decir, yo cojo muestras de sangre, hago un análisis y miro a ver cómo está su sistema inmunitario y lo comparo entre grupos de pacientes".

Es la forma de comprobar si "los de un grupo A, que está más sano, por ejemplo, tiene unos marcadores que el grupo B no tiene. Digo, vale, pues al grupo B le faltan estos marcadores y veo qué tratamientos puedo utilizar yo para que este grupo B mejore o que no llegue a empeorar".

Todo ello, explicó la investigadora, "está muy enfocado a una terapia personalizada, porque es ahora mismo en lo que se está enfocando el tratamiento en cáncer especialmente, una terapia personalizada porque no a todo el mundo le funcionan las mismas terapias. Y hay muchos pacientes que inicialmente podría ser que estén en la misma situación, les das la misma terapia y en unos responde de forma diferente que en otros".

Saber por qué es la clave. "En concreto en vejiga, por ejemplo, estudiamos la inmunoterapia y vemos un poco por qué unos pacientes les funciona y a otros no", lo que repercute en un mejor empleo de los recursos, ya que los tratamientos son caros, y en "la calidad de vida de los pacientes y que no tengan, a veces, que pasar por tratamientos que no les funcionan".

En el caso del cáncer de hígado, "los pacientes cuando van con sintomatología, que es cuando se les diagnostica muchas veces, ya están bastante avanzados y la supervivencia es menor. Si consiguiéramos encontrar unos biomarcadores más tempranos, antes de que los pacientes tengan la sintomatología, estaríamos hablando de más disponibilidad de terapias, cuando están más avanzados por ejemplo disminuyen porque ya no pueden acceder a todos los tipos de terapias. Entonces un diagnóstico temprano supondría más opciones y aumentar la supervivencia".

El método son las muestras de sangre, un método "menos invasivo que otros procedimientos de biopsias que son más complicados". Es uno de los muchos proyectos de investigación existentes en Castilla y León "enfocados a mejorar, a llegar al 70% de supervivencia del cáncer 2030", objetivo marcado por la Asociación contra el Cáncer.

Carlina es química, "lo que pasa que sí que me ha gustado mucho todo lo que es la genética, la biología molecular" y realizó un máster "orientado a la biomedicina". Fue la dinámica del laboratorio en el que trabaja la que le llevó a investigar en cáncer.

La importancia de la divulgación

Valora también la importancia "de hacer divulgación. La investigación no tiene sentido si la gente no la conoce, porque al final esto es para los demás, para toda la sociedad".

Para favorecer la investigación, además del dinero, la financiación, "es muy importante la gestión, todo lo que es la burocracia asociada a pedir, hay que estar constantemente detrás de, ahora se me acaba este proyecto de tres años, cuatro años, hay que volver a pedir dinero porque si no, no puede seguir. Es un poco ese bucle, entonces yo creo que sí que se podría destinar más dinero en España, pero también facilitar la gestión de ese dinero".

En ciencia la mujer se ha incorporado plenamente a la investigación, aunque las jefaturas suelen ser de hombres. Valora positivamente los encuentros con niños y jóvenes, sobre todo mujeres. "Es muy importante que nosotros nos acerquemos para que ellas vean que hay ejemplos reales. Muchas veces los niños tienen una figura de un científico mucho más de hombre con bata blanca, tipo Einstein, y no tienen esa cercanía, no saben que ellas pueden ser científicas. Entonces, si alguna de ellas tiene inquietud y le gusta un poco, le pica el gusanillo, lo sentirán más cercano y pueden hacer preguntas que muchas veces no haces".

Juana Cuadrado, secretaria de la Asociación contra el Cáncer destacó la importancia de la presencia de la científica "para hacer visible la investigación contra el cáncer y poner rostro a quienes lo hacen posible" y sobrellevar que la ciencia también es una forma de humanización.

113.000 euros de Zamora

En el 2025 la inversión procedente de Zamora destinada a investigación ascendió a 113.430 euros, "que se canalizaron a través de los servicios centrales para financiar proyectos activos en toda España", indicó Cuadrado. "Actualmente, impulsamos 792 ayudas a la investigación, colaborando con 160 centros en 38 provincias, siempre con el objetivo común de avanzar más rápido y mejor frente al cáncer".

La coordinadora de voluntariado, Marina Pinilla, explicó la labor de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer. La presencia femenina, explicó es mayoritaria en el voluntariado científico.

Habló del programa Ciencia para Todos, con talleres y actividades en centros educativos. Y de la cartera de actividades, como los 18 talleres de experimentos, "que realizamos principalmente en colegios y en institutos, y también, en algunos casos, en campañas a pie de calle". O DiverCiencia, que son "recursos específicos para los más jóvenes, como por ejemplo, juegos de cartas sobre mujeres científicas, cuadernos de actividades, cuentos. Y contenidos digitales accesibles. Ahora mismo estamos dando muchas potencia a un escape room que tenemos en nuestra web para niños mayores de 10 años, y que se pueden poner en cualquier centro educativo".

Exposiciones, paneles divulgativos que recorren los 50 años de historia del cáncer, conferencias y charlas sobre la carrera investigadora, avances actuales en cáncer, o sobre tipos específicos de cáncer forma parte también de esta difusión.