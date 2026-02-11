El aplauso de los compañeros a esta profesora zamorana

La Profesora Innovadora del Año en España es de Zamora y el galardón se lo ha concedido el equipo de educación de AKS, una organización con sede en La India que se dedica a mejorar la calidad educativa a través de formación, investigación y reconocimientos.

Uno de estos últimos se le ha otorgado a Carmen Conde Santos, una maestra con cuatro décadas de experiencia, que se ha visto recompensada con este premio al que le nominaron sus propios compañeros.

Desde el colegio San Isidro de Benavente

Aunque en la actualidad se encuentra impartiendo clase en el colegio Alonso Escudero de Mombuey —perteneciente al CRA Palacios de Sanabria—, el pasado curso, cuando se gestó este premio, era profesora del colegio San Isidro, de Benavente. "Allí trabajábamos, sobre todo, la inclusión y la tolerancia", rememora.

Carmen Conde, con un grupo de alumnos en una salida a Valladolid. / Cedida

Una labor que ha sido uno de los puntos a favor para la concesión de este premio, del que no había oído hablar hasta que se lo comentó un compañero del Sepie ( Servicio Español para la Internacionalización de la Educación), donde ella trabaja como controladora de evaluadores, dentro de los programas Erasmus.

Ese profesor había conseguido el premio hacía unos años y le explicó que podía presentar ella misma su candidatura o que fueran otros quienes la propusieran, como finalmente ocurrió.

Días de recopilación de datos

"Al poco tiempo me llegó un mail de la organización para solicitarme información sobre mi trayectoria profesional, con un montó de preguntas, todas en inglés, sobre mi currículo, pidiéndome, además, todo tipo de documentos, evidencias, páginas web que hubiera creado o en las que yo saliera con algún proyecto o charlas que hubiera impartido y estuvieran grabadas para internet, como la que di en el CSIC con motivo de su aniversario", enumera.

Carmen Conde, con el premio y el diploma de la organización AKS. / Cedida

A toda esa información personal y profesional unió la solicitud de varios contactos de otros profesores, desde la directora del colegio San Isidro hasta compañeros con los que hubiera trabajado durante todos estos años en las aulas o incluso en proyectos internacionales en los que ha colaborado.

Elegida entre 8.000 nominaciones

AKS les pidió a todos ellos un perfil de esta profesora, para terminar de elaborar un informe sobre sus cualidades para poder recibir este premio, en el que participan 110 países, con un total de 8.000 nominaciones.

"Todo este proceso comenzó en julio y no fue hasta Navidad cuando supe el resultado", apunta. La gala era el 10 de enero, dentro de la Cumbre de Educación Mundial que se celebró en Dubai, a la que no pudo asistir, entre otras cosas, porque ya habían comenzado las clases del segundo trimestre. "No sería lógico que te den un premio por tu labor docente y que no vayas a clase varios días por acudir a recogerlo", considera, añadiendo que es un premio "a todo el esfuerzo que he hecho durante estos años, no importa en qué colegio haya estado, y, además, apoyado en la valoración de otros profesores", destaca.

Aunque el premio es personal, esta profesora agradece el reconocimiento a todas las personas que, de alguna u otra manera, la han acompañado en su trayectoria profesional. "Gracias a mi familia, en primer lugar, a los que me nominaron a este premio y a todos los compañeros de cada uno de los colegios por los que he pasado. Todas estas personas me han ayudado a crecer y de todos he aprendido algo", subraya.