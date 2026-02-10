Zamora baja a nivel uno en el Plan Inundacyl, pero comienzan los deshielos en Sanabria y ya hay nivel naranja

La mejora relativa de la situación de los ríos ha llevado al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Zamora a rebajar el nivel del Plan Inundacyl por riesgo de inundaciones del dos al uno. Aun así, mientras mejora la situación en la cuenca baja de los ríos de la provincia y especialmente en el Duero, en Sanabria los deshielos en la alta montaña comienzan a dejarse notar.

Prueba de ello es que el río Tera a su paso por Puebla de Sanabria vuelve a estar en nivel de alerta naranja por la crecida de su cauce, según los avisos de la Confederación Hidrográfica del Duero. La crecida del río mantiene pendientes a los vecinos de Ribadelago Viejo y Nuevo tras el desbordamiento del río en las fincas y caminos de la Retuerta, vía pecuaria que une los dos núcleos urbanos.

Araceli Saavedra

El Cecopi, que reúne a las distintas administraciones y fuerzas de seguridad, ha mantenido este martes una nueva reunión presidida por el delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, para evaluar las incidencias por los fenómenos meteorológicos adversos que sufre la provincia en los últimos días.

La Junta ha resaltado que los servicios de la administración autonómica siguen funcionando con normalidad este martes, sin incidencias, no existiendo tampoco limitaciones al tráfico en la red autonómica. En la red provincial tan solo sigue cortada la carretera que une la N-122 con la Granja Florencia.

El estado de las presas de Zamora tras la crecida de los río por el temporal. / José Luis Fernández

La situación hidrológica, según dichas fuentes, sigue registrando niveles muy altos en todos los ríos zamoranos, pero el caudal del Duero, a su paso por Toro y Zamora, ha empezado a disminuir, y ya está por debajo de los mil metros cúbicos por segundo.

El Órbigo está estable en Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina de la Polvorosa. También el Tera se mantiene estable en Camarzana de Tera y Mózar de Valverde.

Deshielos

Pese a ello, el Cecopi advirtió tras su reunión de este martes por la mañana de los posibles aumentos de caudal que podían producirse en los próximos días como consecuencia del deshielo de la nieve acumulada en las montañas, tanto en Sanabria como en la provincia de León.

Aun así, se ha acordado bajar a situación uno del Plan Inuncyl "considerando que la situación hidrológica, aunque no está exenta de situaciones de riesgo, ha mejorado respecto a días anteriores".

Este martes a media tarde, el caudal del Tera había hecho que la Confederación Hidrográfica del Duero lo situara en nivel naranja. Del mismo modo, ha vuelto a entrar en alerta amarilla, a consecuencia de los deshielos, el río Negro a su paso por Santa Eulalia de Rionegro y están igualmente en alerta de nivel amarillo el Tera en Camarzana de Tera y Mózar de Valverde y el Órbigo en Manganeses de la Polvorosa y Santa Cristina de la Polvorosa.

El río Duero en el entorno de la presa de Bemposta, con la desembocadura del Tormes al fondo. / José Luis Fernández

Por lo que respecta al Duero, en Toro ya ha bajado de nivel naranja a amarillo y en esa localidad el caudal del río Guareña ya no representa ningún riesgo, mientras que en la ciudad de Zamora el Duero sigue también en nivel amarillo.