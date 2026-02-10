Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las vivencias de un palestino llevadas al escenario en Zamora

La actividad prevista por los teatros con programación estable se ciñe a la interpretación, con comedia y narrativa de la opresión en el Ramos y el Principal, respectivamente, mientras que el flamenco regresa al liceo municipal

El actor Nabil Alraee

El actor Nabil Alraee

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

El Teatro Principal de Zamora oferta dos propuestas totalmente distintas esta semana.

El miércoles el liceo municipal acoge "Preso de esperanza", una reflexión sobre las narrativas de la opresión, donde el actor Nabil AlRaee presenta en primera persona la experiencia de ser palestino en una producción de Teatro del Barrio con Freedom Theatre y Una vez en la vida. Tras la representación, que comenzará a las 20.30 horas con una entrada entre los 6 y los 12 euros, habrá un coloquio en el bar del liceo.

El jueves, día12, vuelve a estar consagrado al flamenco. En esta ocasión, la propuesta corresponde a "Tercer cielo", un proyecto de la cantaora flamenca Rocío Márquez y el productor de música urbana y electrónica Bronquio, que fusiona la tradición flamenca con la electrónica y la experimentación, creando un lenguaje propio y multisensorial para ensanchar las sendas del flamenco del siglo XXI. El espectáculo comienza a las 21.00 horas y los pases tienen un precio que oscila entre los 6 y los 12 euros.

Entradas

Las entradas para estas funciones pueden comprarse a través de la web del liceo de titularidad municipal o bien físicamente en la taquilla, de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.

Por otro lado, el Teatro Ramos Carrión ha programado una comedia el domingo. Su título es "Hoy no estrenamos", la última obra de Imprebís y en ella los actores Carles Castillo, Carles Montoliu, Víctor Lucas y Santiago Sánchez realizan "una invitación a ser más felices".

En un momento en el que mucha gente está deseando cambiar su vida y sentirse más a gusto, estos personajes descubren el teatro y, con él, la presencialidad, la palabra justa, las emociones y muchísima diversión. Cuatro actores se transforman a un ritmo vertiginoso para interpretar catorce personajes con cambiar tan solo un objeto. "Una carta de amor al teatro y a la comedia que llega en el mes más romántico del año", explican desde el liceo vinculado a la Diputación de Zamora.

La función comienza el domingo día 15 de febrero a las 19.00 horas y los pases tiene un coste de 17 euros.

Pases

Las entradas para estos espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en la web.

Tomás Sánchez Santiago, Premio de las Letras de Castilla y León: "Uno va haciendo lo que puede siempre con la conciencia en llamas"

