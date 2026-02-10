Tomás Sánchez Santiago, Premio de las Letras de Castilla y León: "Uno va haciendo lo que puede siempre con la conciencia en llamas"

El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago ha sido galardonado el lunes con el Premio Castilla y León de las Letras 2025.

El jurado acordó, por mayoría, concederle este reconocimiento "por su permanente compromiso ético y crítico, y su mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño, convirtiendo las cosas humildes y auténticas en materia literaria, lo que plasma en los más variados géneros" y ha resaltado que "el premiado destaca por su obra poética, cultivando asimismo la narrativa, el ensayo y la crítica literaria".

El autor

El autor, que conoció la noticia al mediodía en León donde reside, señaló que "es algo que hay de agradecer al jurado porque todo lo que no es esperado se agradece más todavía por ser sobrevenido" e hizo alusión a la nómina de autores que lo han ganado "da mucho vértigo".

Entre quienes lo han ganado figuran Luis Mateo Díez, Rosa Chacel, Miguel Delibes, Antonio Gamoneda o Gonzalo Torrente Ballester sin olvidar los poetas zamoranos Claudio Rodríguez y Jesús Hilario Tundidor, quienes "fueron mis maestros en Zamora en todos los sentidos", remarcó con afecto.

Con la sencillez que le caracteriza, Tomás Sánchez Santiago, atestiguó que el premio "no tiene nada que ver con todo lo que implica la aventura de escribir". "Uno cuando se pone a escribir debuta todos los días" y "ni si quiera todo lo que venga de fuera te hace tener que ser más responsable. Uno va haciendo lo que puede siempre con los cinco sentidos y siempre con la conciencia en llamas" precisó este poeta vinculado desde hace años al Seminario Permanente Claudio Rodríguez.

Trayectoria

La poesía del escritor zamorano ha visto la luz en, al menos, ocho poemarios el último "El que menos sabe", finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León, a lo que se unen media docena de plaquettes y en antologías colectivas, mientras que su poética hasta 2019 se reunió bajo el título "Este otro orden".

Es también autor de las novelas "Calle Feria", Premio Ciudad de Salamanca 2006, reeditado años atrás y un título muy leído en clubes de lectura que el autor ha visitado, o "Años de mayor cuantía" Premio Tigre Juan y Premio de la crítica de Castilla y León 2018 .

También ha cultivado el ensayo, como en "La belleza de lo pequeño" o el volumen "Delicada Delhy", editado por Los Papeles de Brighton en el año 2020 que reúne seis trabajos escritos a lo largo de dos décadas sobre la pintora toresana Delhy Tejero. Sus diarios se reunieron en "El murmullo del mundo" y sus muchos artículos periodísticos en dos volúmenes, "Salvo error u omisión" y "Cerezas en el escondite".

Premios

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la comunidad castellana y leonesa, o, que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal.

Estos galardones cuentan con otras seis modalidades, además del Premio de las Letras, de Ciencias Sociales y Humanidades, de Investigación Científica y Técnica e Innovación así como de las Artes, del Deporte, de los Valores Humanos y Sociales, y de Tauromaquia.