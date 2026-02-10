¿Son seguras las vías del tren en Zamora? Adif destina 850.000 euros a reparar taludes del AVE en la provincia

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha detectado la necesidad de acometer mejoras y reparar algunos taludes de las vías del AVE a su paso por Zamora, con el fin de evitar riesgos en la infraestructura. Las actuaciones afectan a tres tramos situados en distintos puntos kilométricos de la vía entre Zamora y Sanabria, en términos municipales como Montamarta o Tábara.

Los trabajos de tratamiento de desmontes afectan a la línea de alta velocidad Madrid-Galicia en el tramo entre Olmedo y Pedralba de la Pradería y se han licitado por 845.130 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de ocho meses y medio. La actuación pretende mejorar la estabilidad de los desmontes situados en tres tramos de las vías, uno de poco más de 300 metros en el punto kilométrico 252, otro de 1,15 kilómetros entre el 281 y el 282 de la vía Olmedo-Pedralba y el tercero, de menos de 400 metros, a la altura del kilómetro 296.

Actuaciones

El saneo del talud, la retirada del material deslizado o suelto y la colocación de geotextil y encachado (revestimiento de grava) de la escollera son las actuaciones que se van a llevar a cabo en esos lugares.

También habrá que efectuar obras complementarias para dotar de acceso a pie de talud al personal y la maquinaria necesaria para efectuar esos trabajos y asegurar el funcionamiento del drenaje y de la explotación ferroviaria en las condiciones de seguridad actuales mientras se acometen esas obras, según ha informado Adif Alta Velocidad.

Las empresas interesadas en ejecutar esas obras pueden presentar ofertas hasta el próximo 16 de marzo, mientras que la apertura de los sobres con la oferta económica está fijada para el 29 de abril

Por otra parte, la huelga de maquinistas que se inició este lunes para exigir más seguridad en las vías tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) ha quedado suspendida tras el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes y los representantes de los trabajadores. En la jornada de este lunes, el paro afectó tanto al tren regional de media distancia entre Puebla de Sanabria y Valladolid, en ambos sentidos, como a servicios de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia que tienen parada en Zamora, en ambos sentidos.