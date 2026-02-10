Recuperan 11.000 latas de atún ocultas en un camión robado en Zamora

Más de 11.000 latas de atún han sido recuperadas de un camión isotermo robado en Zamora capital y que ha logrado recuperar la Guardia Civil de Zamora gracias a la colaboración ciudadana. La intervención se produjo después de que un vecino alertara sobre la presencia de un vehículo sospechoso en el área de servicio de la A-66, a la altura de Granja de Moreruela.

Tras recibir el aviso, una patrulla se trasladó a la gasolinera y localizó tanto el camión como el atún que había en su interior, robado días antes del interior del remolque de un trasporte de mercancías cuando se encontraba estacionado. El titular del camión recuperado, que hasta ese momento no tenía conocimiento de la sustracción de su vehículo, ya lo ha recuperado al igual que el propietario de la mercancía robada.

Los agentes recuperan la mercancía y camión robados. / Guardia Civil de Zamora

En el interior del camión isotermo se encontraban numerosas cajas con 11.262 latas de atún en aceite y al natural cuyo robo había sido denunciado en enero, cuando rajaron la lona del camión que las transportaba.

Las diligencias y la investigación son entregadas al Juzgado de guardia correspondiente.