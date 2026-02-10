Recuperan 11.000 latas de atún ocultas en un camión robado en Zamora
La Guardia Civil de Zamora logra incautar la mercancía y el vehículo en una gasolinera cerca de Granja de Moreruela gracias a la colaboración ciudadana
T. S.
Más de 11.000 latas de atún han sido recuperadas de un camión isotermo robado en Zamora capital y que ha logrado recuperar la Guardia Civil de Zamora gracias a la colaboración ciudadana. La intervención se produjo después de que un vecino alertara sobre la presencia de un vehículo sospechoso en el área de servicio de la A-66, a la altura de Granja de Moreruela.
Tras recibir el aviso, una patrulla se trasladó a la gasolinera y localizó tanto el camión como el atún que había en su interior, robado días antes del interior del remolque de un trasporte de mercancías cuando se encontraba estacionado. El titular del camión recuperado, que hasta ese momento no tenía conocimiento de la sustracción de su vehículo, ya lo ha recuperado al igual que el propietario de la mercancía robada.
En el interior del camión isotermo se encontraban numerosas cajas con 11.262 latas de atún en aceite y al natural cuyo robo había sido denunciado en enero, cuando rajaron la lona del camión que las transportaba.
Las diligencias y la investigación son entregadas al Juzgado de guardia correspondiente.
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?
- Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis