Toda la provincia de Zamora, en nivel amarillo por deshielos, lluvias y viento

La provincia de Zamora se encuentra este lunes en nivel amarillo debido a la previsión de deshielos, lluvias y rachas de viento, según los avisos meteorológicos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La combinación de estos fenómenos mantiene en alerta a todo el territorio provincial, especialmente en zonas rurales y próximas a ríos y arroyos.

Las lluvias previstas, unidas al proceso de deshielo tras los episodios de nieve registrados en días anteriores, pueden provocar aumentos puntuales de caudales, acumulaciones de agua en zonas bajas y dificultades en caminos y vías secundarias. Por este motivo, se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos por carretera y en áreas cercanas a cauces fluviales.

El aviso amarillo también se extiende a rachas de viento, que podrían alcanzar valores significativos en distintos puntos de la provincia, incrementando el riesgo de caída de ramas, objetos mal asegurados o pequeñas incidencias en el mobiliario urbano.

Desde los servicios de emergencia se recuerda la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre en zonas expuestas y adoptar medidas básicas de autoprotección. Asimismo, se aconseja revisar el estado de tejados, cornisas y elementos susceptibles de ser desplazados por el viento.

Aunque el nivel amarillo no implica riesgo extremo, sí supone la posibilidad de fenómenos meteorológicos con impacto local, por lo que se insiste en la prudencia mientras se mantengan activos los avisos en toda la provincia de Zamora.