Poesía y flamenco se dan la mano en honor a Agustín García Calvo

El salón de actos acogió hoy martes el concierto "Al punto de amanecer", un espectáculo poético-musical dedicado a la obra de Agustín García Calvo, ante un público que siguió la actuación con atención y cercanía.

"Al punto de amanecer" pone el broche a la exposición sobre Agustín García Calvo

Alejandra Bonel García

Alejandro García Benito

La velada comenzó con una breve recitación rítmica de poemas a cargo de Agustín "Gus" García Esteban, que sirvió de introducción al repertorio musical. A continuación, la voz de Carmen Esteban, acompañada a la guitarra por Sergio Portales, fue dando forma a un recorrido por textos y canciones del autor, adaptados al lenguaje flamenco. El programa incluyó versiones musicales inéditas, creadas expresamente para esta propuesta, que aportaron una nueva lectura a los poemas.

El concierto destacó por su tono intimista y por el equilibrio entre palabra y música, con un formato sobrio que puso el acento en el contenido y en la fuerza de los textos. La combinación del cante y la guitarra permitió explorar distintos registros, manteniendo siempre el protagonismo de la obra de García Calvo y su carga crítica y poética.

Carmen Esteban y Sergio Portales aportaron su experiencia artística a una actuación cuidada, en la que el flamenco funcionó como vehículo para la poesía. Ambos intérpretes cuentan con una trayectoria vinculada a distintos proyectos musicales y escénicos, lo que se reflejó en la solidez y cohesión del directo.

"Al punto de amanecer" puso el broche a la exposición: "Una mirada a la memoria. Agustín García Calvo" que comenzó el pasado 22 de diciembre de 2025 en la que se ofreció una muestra del amplio fondo documental del Zamorano con la intención de acercar a la gente su recuerdo, que aparece en multitud de textos y charlas.

Poesía y flamenco se dan la mano en honor a Agustín García Calvo

Zamora baja a nivel uno en el Plan Inundacyl, pero comienzan los deshielos en Sanabria y ya hay nivel naranja

Podemos pide a la Fiscalía de Zamora que recurra la absolución del alcalde de Luelmo

El Gobierno de España declara Zamora zona catastrófica por las borrascas Leonardo y Marta

Nuevas actividades culturales paralelas a Las Edades en Zamora

Ahora Decide cuestiona que haya agua suficiente para las empresas del polígono Zamora Norte

Alfonso Martínez encabeza la lista de UPL por Zamora para las elecciones autonómicas

Dos colegios o el teatro y la Plaza Mayor, las alternativas de tráfico que no convencen a los afectados por el cierre del arco de Doña Urraca en Zamora
