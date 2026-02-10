Poesía y flamenco se dan la mano en honor a Agustín García Calvo
El salón de actos acogió hoy martes el concierto "Al punto de amanecer", un espectáculo poético-musical dedicado a la obra de Agustín García Calvo, ante un público que siguió la actuación con atención y cercanía.
La velada comenzó con una breve recitación rítmica de poemas a cargo de Agustín "Gus" García Esteban, que sirvió de introducción al repertorio musical. A continuación, la voz de Carmen Esteban, acompañada a la guitarra por Sergio Portales, fue dando forma a un recorrido por textos y canciones del autor, adaptados al lenguaje flamenco. El programa incluyó versiones musicales inéditas, creadas expresamente para esta propuesta, que aportaron una nueva lectura a los poemas.
El concierto destacó por su tono intimista y por el equilibrio entre palabra y música, con un formato sobrio que puso el acento en el contenido y en la fuerza de los textos. La combinación del cante y la guitarra permitió explorar distintos registros, manteniendo siempre el protagonismo de la obra de García Calvo y su carga crítica y poética.
Carmen Esteban y Sergio Portales aportaron su experiencia artística a una actuación cuidada, en la que el flamenco funcionó como vehículo para la poesía. Ambos intérpretes cuentan con una trayectoria vinculada a distintos proyectos musicales y escénicos, lo que se reflejó en la solidez y cohesión del directo.
"Al punto de amanecer" puso el broche a la exposición: "Una mirada a la memoria. Agustín García Calvo" que comenzó el pasado 22 de diciembre de 2025 en la que se ofreció una muestra del amplio fondo documental del Zamorano con la intención de acercar a la gente su recuerdo, que aparece en multitud de textos y charlas.
