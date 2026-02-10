Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Sabes por qué el pincho en Zamora es moruno?

La religión impedía a los países árabes del norte de África utilizar cuchillos a la hora de comer por ser considerados armas

De tapas por Zamora, los pinchos morunos que no te puedes perder

De tapas por Zamora, los pinchos morunos que no te puedes perder / A. A.

Abril Oliva

Esta es la definición que da la RAE sobre una de las tapas más tradicionales en Zamora, esa que tienes que probar si visitas la ciudad por primera vez. Mira.

Pincho moruno: "Comida constituida por varios trozos de carne que se presentan ensartados en una varilla metálica o de madera y que se sirven asados".

La brocheta -en realidad es lo que es- está elaborada con trocitos de carne, normalmente, cerdo, aunque también las puedes encontrar de pollo, cordero, chorizo y hasta verduras. La técnica es darle un buen adobado que potencie el sabor y el olor, si bien la brasa es la clave que le da ese toque que diferencia un buen pincho moruno de otro que "ni fu ni fa".

De tapas por Zamora: los pinchos y bares que no te puedes perder

De tapas por Zamora: los pinchos y bares que no te puedes perder

Pero, ¿por qué es moruno?

Porque los pinchos originales proceden de los países árabes del norte de África. Eso sí, nada de cerdo, producto prohibido en el Islam: allí son de cordero.

La aguja de hierro o madera también tiene su explicación. La religión les impedía utilizar cuchillos a la hora de comer por ser considerados armas. Para facilitar su ingesta, troceaban la carne en daados con anterioridad en la cocina y los atravesaban con un pincho para llevarlos a la mesa.

"¡Uno que sííí, tres que noooo!"

Solo si eres de Zamora entenderás lo que significa esto. Si escuchas esto en una conversación en cualquier lugar del mundo -con canturreo y alargamiento de la "í" y la "o" incluidos-, se trata de un grupo de zamoranos sin duda alguna.

La traducción para quien no sea asiduo al tapeo zamorano sería esta: "Un pincho moruno que pique y tres que no".

TEMAS

