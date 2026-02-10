Nueva visita guiada a la muestra “Lo sagrado en lo cotidiano” en el Etnográfico de Zamora

El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge varias actividades esta semana . Así el jueves 12 de febrero, a las 18.30 horas, habrá una nueva visita monográfica ‘de autor’ a la exposición temporal “Lo sagrado en lo cotidiano”, realizada por Pedro Javier Cruz, comisario de la exposición.

En estas actividades son los mismos autores/comisarios/creadores quienes ofrecen su propia visita, personal y única, a las personas interesadas en conocer de primerísima mano los secretos mejor guardados de las exposiciones que alberga el centro regional. Están dirigidas a público general interesado y la inscripción es gratuita, pero es necesaria la reserva previa, ya que las plazas son limitadas.

Escritura creativa

Además, los sábados 14 y 28 de febrero, de 11.00 a 13.00 horas, se desarrollarán en las salas de exposición permanente y en la biblioteca del centro más sesiones del taller de escritura creativa "En construcción", impartido por Clara Ponte Velayos y dirigido a adultos interesados en la escritura y creación literaria.

A lo largo de seis talleres independientes, se trabajarán de forma práctica cuestiones fundamentales para que un relato sea sólido, coherente y pueda crecer sobre buenos cimientos. Los participantes en este taller escribirán, experimentarán, jugarán… y se servirán del Museo Etnográfico, contenido y continente, como inspiración y cómplice. En definitiva, construirán historias. Cada sesión tiene una inscripción de un euro por persona y las plazas son limitadas.

Profesora

Clara Ponte Velayos es coeditora en el sello zamorano Salto al Vacío, correctora de textos y periodista ocasional. En el ámbito cultural, colabora con diferentes empresas y asociaciones en talleres, eventos y promoción. En otro tiempo fue redactora en diferentes medios de comunicación y organizaciones.