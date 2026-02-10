El Gobierno de España declara Zamora zona catastrófica por las borrascas Leonardo y Marta

El Gobierno de España ha declarado este martes en la reunión del Consejo de Ministros la provincia de Zamora como uno de los territorios de lo que popularmente se denomina zona catastrófica.

La declaración, denominada oficialmente "Zona afectada gravemente por una emergencia de Protección Civil", incluye la provincia de Zamora por los episodios de lluvias y crecida de los ríos de los días 6 y 7 de febrero, el viernes y el sábado de la semana pasada. El primero de los días por fenómenos meteorológicos adversos debido a la borrasca Leonardo y el segundo por el mismo motivo, pero por el paso por la provincia de la borrasca Marta.

El acuerdo del Consejo de Ministros declara en toda España las zonas afectadas por una emergencia relativas a 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la Península Ibérica entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, y que han provocado daños en numerosas comarcas de catorce comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta, según ha referido el Gobierno de España en una nota de prensa.

El estado de las presas de Zamora tras la crecida de los río por el temporal. / José Luis Fernández

En esos episodios se han localizado en distintas partes del territorio nacional, entre ellos Zamora y otras seis provincias de Castilla y León, todas menos Burgos y León. Los fenómenos meteorológicos adversos y otros sucesos de protección civil de diversa naturaleza incluidos en el decreto han ocasionado "incidencias relevantes en personas, bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma significativa la normalidad en las zonas afectadas".

Este periodo ha estado marcado por una persistente inestabilidad atmosférica caracterizada por la sucesión de lluvias intensas, viento fuerte, nevadas, descensos térmicos y fenómenos costeros, en ocasiones asociados a borrascas de impacto significativo.

El acuerdo recoge, en el mismo periodo, otras emergencias de protección civil como incendios forestales, incendios e incidentes industriales y químicos y accidentes en el transporte de mercancías que también requirieron de la activación de los correspondientes planes autonómicos y la adopción de medidas de protección a la población y a los bienes.

¿Cuáles son las ayudas?

Las ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.

Además, se podrán adoptar medidas como beneficios fiscales, tales como la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del IAE; medidas laborales y de Seguridad Social; ayudas a las corporaciones locales de hasta el 50% para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales; declaración de emergencia o de actuación especial las obras para reparar daños en infraestructuras públicas y en el dominio público; y se podrá declarar urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones derivadas de la realización de estas obras.

Las ayudas recogidas en el acuerdo son subsidiarias a las que puedan adoptar las comunidades autónomas y las entidades locales en ejercicio de sus competencias.

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, el acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas, ha señalado el Gobierno de España, que ha advertido además de que la aprobación definitiva de las medidas y ayudas queda condicionada a la acreditación de los daños producidos en los procedimientos que se tramiten ante el departamento ministerial competente en cada medida o línea de ayuda.