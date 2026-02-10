La fiebre K-Pop arrasa en Zamora: pelucas moradas agotadas y disfraces bajo mínimos en las tiendas

Si tienes hijos pequeños, preadolescentes e incluso adolescentes, estamos seguros de que sabes quiénes son las guerreras K-Pop. Son más que música, una auténtica revolución sobre un grupo ficticio formado por tres chicas asiáticas llamadas Rumi, Mira y Zoey. Las estrellas del pop hechas película -y serie- han impulsado una fiebre loca en torno a unas jóvenes que esconden un secreto: son cazadoras de demonios con valores muy definidos sobre la amistad, el esfuerzo y la disciplina.

Como era de esperar, su estética se ha convertido en disfraz. Todas las niñas -y algún niño- quieren uno para este Carnaval hasta el punto de que en Zamora encontrar un traje de las guerreras es casi, casi misión imposible. La nueva tendencia ha disparado la demanda con existencias bajo mínimos en las tiendas locales. Mención aparte merecen las pelucas de color morado en honor a Rumi: agotadas en la ciudad. Eres afortunado si has conseguido una.

Nombre original: KPop Demon Hunters Nombre en coreano: 케이팝 데몬 헌터스

Trajes caseros

Si eres más de apañarte en casa, no logras encontrar el disfraz o simplemente no estás dispuesto a pagar 40 euros por un trozo de tela, puedes fabricar tu propio traje. En realidad, la "inspiración idol" solo necesita una torera metalizada, grandes hombreras con pinchos y pantalones cortos. El resto no es más que una combinación de accesorios.

¡Estarán en Zamora! Dos sesiones en el Ramos Carrión

Las chicas de moda estarán en Zamora con su gira "Idols, La revolución K-POP, las guerreras del ritmo", el primer musical original. Un espectáculo que fusiona música, narrativa y poder escénico en sus 70 minutos de duración. Será el domingo 19 de abril de 2026 con dos sesiones en el teatro Ramos Carrión. Las entradas en horario de tarde ya están prácticamente agotadas desde diciembre, por lo que se han visto abocados a sacar una nueva sesión matutina para ese mismo día a las 13 horas. ¡Y aún hay entradas!