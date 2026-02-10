Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Taludes del AVE en ZamoraCrecidas en ZamoraCáncer en ZamoraLa despedida de Clavería, ex del Zamora CF
instagramlinkedin

Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro

Fue el impulsor de la Ruta Jacobea de Zamora

Alfonso Ramos de Castro.

Alfonso Ramos de Castro. / Archivo (LETICIA IGLESIAS)

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Alfonso Ramos de Castro, psiquiatra e impulsor de la Ruta Jacobea de Zamora ha fallecido a los 91 años de edad, según informa Zamora Sefardí en sus redes sociales.

Ramos de Castro ejerció durante muchos años como psiquiatra en el Hospital Provincial de Zamora, entonces dependiente de la Diputación Provincial, y destacó sobre todo por su faceta humanista.

Zamora Sefardí recuerda que fue el organizador, en 1981, del I Congreso Internacional sobre los judíos en España. En 2010 "creó la Ruta Jacobea de Zamora, recibiendo por ello en Jerusalén el Premio Samuel Toledano".

Entre otras actividades, publicó un libro sobre San Francisco y y en 2023 el Ayuntamiento de Morile le otorgó el Galardón Caminante por su defensa de la Vía de la Plata.

Alfonso Ramos de Castro deja "una huella de compromiso con la historia y la cultura de Zamora", señala Zamora Sefardí.

Noticias relacionadas y más

Creador y presidente de la Fundación Ramos de Castro para el estudio y la promoción del hombre, el doctor fue también concejal en el Ayuntamiento de Zamora por el extinto partido centrista CDS y primer presidente de "El Correo de Zamora" en su etapa independiente.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
  2. Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
  3. Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
  4. Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
  5. El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
  6. La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
  7. ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?
  8. Salen a subasta terrenos en Zamora de la liquidación de la inmobiliaria Reyal Urbis

Nuevas actividades culturales paralelas a Las Edades en Zamora

Nuevas actividades culturales paralelas a Las Edades en Zamora

Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro

Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro

El Duero baja del millón de litros por segundo en Zamora y Toro y mejora la situación general en los ríos de la provincia

El Duero baja del millón de litros por segundo en Zamora y Toro y mejora la situación general en los ríos de la provincia

La fiebre K-Pop arrasa en Zamora: pelucas moradas agotadas y disfraces bajo mínimos en las tiendas

¿Qué tienes que hacer para que te financien una silla de ruedas en Castilla y León?

¿Qué tienes que hacer para que te financien una silla de ruedas en Castilla y León?

Recuperan 11.000 latas de atún ocultas en un camión robado en Zamora

Recuperan 11.000 latas de atún ocultas en un camión robado en Zamora

¿Sabes por qué el pincho en Zamora es moruno?

¿Sabes por qué el pincho en Zamora es moruno?

Tomás Sánchez Santiago, Premio de las Letras de Castilla y León: "Uno va haciendo lo que puede siempre con la conciencia en llamas"

Tracking Pixel Contents