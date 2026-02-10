Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro

Alfonso Ramos de Castro, psiquiatra e impulsor de la Ruta Jacobea de Zamora ha fallecido a los 91 años de edad, según informa Zamora Sefardí en sus redes sociales.

Ramos de Castro ejerció durante muchos años como psiquiatra en el Hospital Provincial de Zamora, entonces dependiente de la Diputación Provincial, y destacó sobre todo por su faceta humanista.

Zamora Sefardí recuerda que fue el organizador, en 1981, del I Congreso Internacional sobre los judíos en España. En 2010 "creó la Ruta Jacobea de Zamora, recibiendo por ello en Jerusalén el Premio Samuel Toledano".

Entre otras actividades, publicó un libro sobre San Francisco y y en 2023 el Ayuntamiento de Morile le otorgó el Galardón Caminante por su defensa de la Vía de la Plata.

Alfonso Ramos de Castro deja "una huella de compromiso con la historia y la cultura de Zamora", señala Zamora Sefardí.

Creador y presidente de la Fundación Ramos de Castro para el estudio y la promoción del hombre, el doctor fue también concejal en el Ayuntamiento de Zamora por el extinto partido centrista CDS y primer presidente de "El Correo de Zamora" en su etapa independiente.