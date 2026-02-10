El Duero baja del millón de litros por segundo en Zamora y Toro y mejora la situación general en los ríos de la provincia

La situación de la crecida del río Duero mejora tanto en Zamora como en Toro, mientras que en el resto de cauces de la provincia la tendencia principal es de mejoría, pese a que con los deshielos está previsto que en las próximas horas puedan aumentar algunos caudales y el miércoles pueda volver a incrementarse el agua que llega el Duero.

Este martes por la mañana hay seis avisos amarillos decretados por la Confederación Hidrográfica del Duero por la crecida de los ríos de la provincia y uno de nivel naranja. Ese aviso naranja se corresponde con el caudal que lleva el Duero en Toro, pese a haber bajado de los mil metros cúbicos por segundo (un millón de litros bajando por el río cada segundo).

En concreto, poco antes de las once de la mañana, el río llevaba a su paso por la Ciudad de las Leyes 995.590 litros de agua por segundo, con un nivel del Duero de 4,9 metros de altura y tendencia descendente de caudal. También en Toro, la situación del río Guareña ha mejorado considerablemente y del nivel rojo que llegó a tener por la crecida en días anteriores, ya ha pasado a nivel amarillo.

Órbigo y Tera

También en nivel amarillo está el río Órbigo a su paso tanto por Manganeses de la Polvorosa como por Santa Cristina de la Polvorosa, lugares en los que lleva un caudal tendente a bajar o mantenerse, pero no subir. Además, el río Tera está en nivel amarillo en Camarzana de Tera y Mózar de Valverde, con tendencia a subir en el primero de esos puntos de medición y de mantenimiento en el segundo.

Por lo que respecta al Duero en la capital zamorana, frente al pico de más de 1.080 metros cúbicos por segundo alcanzado el lunes, este martes a las diez y media de la mañana había bajado hasta los 964 y la tendencia era igualmente descendente.