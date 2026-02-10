Música
La Diócesis impulsa tres conciertos, uno de ellos de homenaje al compositor David Rivas
La Unidad de Música de la Guardia Real abre el ciclo el viernes 13 en el Ramos Carrión
La Diócesis de Zamora ha programado un ciclo musical paralelo a “Esperanza” la muestra de Las Edades del Hombre.
El primer recital homenajeará al compositor David Rivas, autor de la música que acompaña a las piezas artísticas que se contemplan en la Catedral y San Ildefonso y tendrá lugar el viernes 13 de febrero a partir de las 20.00 horas en el Teatro Ramos Carrión.
Rivas
La Unidad de Música de la Guardia Real, con una historia que se remonta al siglo XVIII y dirigida actualmente por el coronel Fernando Lizana Lozano, interpretará en la primera parte piezas del toresano. “Es un lujo tener esta agrupación de 80 músicos en Zamora, su repertorio abarca todos los géneros y ha participado en festivales internacionales tanto en ciudades como París, Moscú, Milán, Oslo, Praga o Londres” remarcó el delegado diocesano de Patrimonio, Juan Carlos López.
Asistencia
La asistencia requiere de invitación que puede recogerse dos por persona en las oficinas del Obispado de Zamora, sito en la calle Ramos Carrión 18, de 11.00 a 14.00 horas hasta agotarlas.
Cuaresma
El segundo concierto corresponde a la recreación del antiguo Officium Tenebrarum u Oficio de Tinieblas de la Semana Santa. La Capella Ocellum Durii, integrada por doce voces masculinas dirigidas por Eduardo Vidal, que a través de la polifonía “acerará a una experiencia musical y simbólica que une canto llano la polifonía y el gesto litúrgico”.
El concierto será el 7 de marzo a las 20.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo.
Conservatorio
El coro y la orquesta del Conservatorio Profesional Miguel Manzano de Zamora ofrecerá un concierto el domingo 15 de marzo a las 20.00 horas en la iglesia de San Ildefonso que servirá de broche final del ciclo. “Es un concierto que apuesta por los más jóvenes de la ciudad y por los talentos emergentes” indicó López.
Por su parte el obispo de Zamora, Fernando Valera, subrayó que “hemos tenido unas jornadas de poesía y ahora vamos a tener tres conciertos que van a ser esa melodía profunda de nuestra vida que es suficientemente fuerte en Dios” y añadió que los conciertos sean “el sonido para tantas imágenes, tantas pinturas, tanta belleza con la que estamos adornando no solo nuestra ciudad sino dándole belleza a nuestra vida”.
