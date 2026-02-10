Dos colegios o el teatro y la Plaza Mayor, las alternativas de tráfico que no convencen a los afectados por el cierre del arco de Doña Urraca en Zamora

Usuarios de garajes del entorno de la Plaza Mayor de Zamora que antes accedían a ellos a través del arco de Doña Urraca han creado una plataforma de afectados para reclamar que puedan volver a usar ese acceso.

La plataforma ha reclamado al Ayuntamiento de Zamora que les dé una respuesta a su demanda, que formularon a responsables municipales ya hace más de dos meses con la promesa de que les contestarían en unos pocos días, según han denunciado a través de la red social Instagram, donde han creado un perfil que aglutina a los integrantes de la plataforma.

A estos usuarios no les convencen las dos alternativas de acceso planteadas, una a través de San Martín, la calle las Damas, la plaza de Viriato y la calle Corral Pintado, y otra desde la calle del Riego, por San Vicente, la plaza del Fresco, la Plaza Mayor, la Costanilla y Ramón Álvarez.

La primera de ellas puede suponer pasar por hasta dos centros escolares (los colegios Gonzalo de Berceo y Divina Providencia) para entrar a algunos garajes situados al otro lado del Arco de Doña Urraca cerrado al paso de vehículos, según han subrayado.

Respecto al segundo itinerario, implica circular junto al Teatro Principal y pasar por la Plaza Mayor, algo que puede suponer problemas, especialmente en fechas señaladas como las próximas de celebración del Carnaval.

Los afectados han lamentado que desde la reunión mantenida el 5 de diciembre aún no han obtenido respuesta ni solución por parte del Consistorio zamorano, pese a que en ese encuentro los responsables municipales se comprometieron a que en tres o cuatro días darían una respuesta.