El cáncer en jóvenes, patología que cada vez es más frecuente en Zamora

Leticia Navarro tiene 27 años y es paciente de cáncer de mama. Aunque suele relacionarse con momentos más avanzados de la vida, el cáncer puede presentarse a cualquier edad y en el caso de los jóvenes suele suponer una ruptura mayor con las expectativas de desarrollo personal o profesional que a otras edades.

"Me detectaron el cáncer hace un año. A las dos semanas empecé con el tratamiento de quimioterapia, luego vino una operación y luego inmunoterapia. Me ha dado resultado, porque el tumor remitió y ahora estoy cerquita de ver el final de todo el tratamiento", comentaba poco antes de participar en una actividad precisamente sobre jóvenes y cáncer donde ofreció su propio testimonio.

"Ha sido duro. En cuanto tuve del diagnóstico me puse en contacto con la Asociación Española contra el Cáncer y me derivaron a mi psicóloga, María, a la que agradezco todos los avances que he podido ir haciendo en estos meses", cuenta la joven.

El diagnóstico de cáncer llega por sorpresa. "En la vida me lo habría imaginado. Yo tenia un bulto desde los 18 años pero siempre me dijeron que no era nada preocupante, un quiste de grasa y que con controlarlo ya valía. Pero de la noche a la mañana, en seis meses eso avanzó muchísimo", cuenta Leticia.

"Me afectó en todos los ámbitos, personal, familiar, laboral… En ese momento estaba estudiando una oposición y tuve que renunciar la ella. Y no pude trabajar durante todo el proceso, aunque después si. Al principio fue un duro y hay muchísimos altibajos. Hay épocas de muchísimo dolor físico, lo que te hacía estar mal emocionalmente", explica.

Fue el testimonio de la paciente en la Jornada Infosalud de Caja Rural de Zamora, en realidad un programa de Mucho Cuzeo que tuvo como protagonistas no solo a Leticia, sino también a la psicóloga Sara Alonso, deportistas de varios clubes de Zamora y Miguel Inadaptado, que se encargó de la parte musical y de animación.

La psicóloga Sara Alonso explicó que el diagnóstico de cáncer es complicado en la edad joven "porque te paraliza varios ámbitos de la vida". El cáncer juvenil "va siendo cada vez más frecuente", seguramente porque "se van detectando antes".

Se afronta, dice la psicóloga, "escuchando, ajustando y asimilando la situación . Porque de la noche a la mañana te cambia todo y tienes que adaptar tu vida a los médicos, las actividades, la rutina que estés llevando para mantener dentro de lo que se pueda la normalidad". Tumores como los de mama son los más habituales en estas edades, y alguno también de ovario. En hombres "nos ha llegado recientemente algún caso de cáncer de colon, pero lo que más vemos aquí es mama en mujeres".

