Las bodegas zamoranas refuerzan su proyección internacional en Wine París 2026

Las bodegas de la provincia de Zamora vuelven a situarse en el escaparate internacional del vino con su participación en Wine París 2026, una de las ferias más importantes del sector vitivinícola y de las bebidas espirituosas a nivel mundial, que se celebra del 9 al 11 de febrero en la capital francesa.

En esta edición están presentes cuatro bodegas zamoranas: Bodega Vatán S.L., Bodegas Fariña, Francisco Calvo Domínguez (Bigardo) y Lui & William Wines S.L., todas ellas vinculadas a la Denominación de Origen Toro y referentes del dinamismo y la calidad del sector vinícola de la provincia. Su presencia en este certamen supone una oportunidad clave para consolidar mercados, establecer nuevos contactos comerciales y reforzar la imagen de los vinos zamoranos en el exterior.

La participación de estas bodegas se enmarca dentro de la delegación de Castilla y León, que cuenta este año con 67 bodegas, la cifra más alta registrada hasta la fecha en esta feria. De ellas, 48 participan bajo el pabellón agrupado organizado por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), mientras que otras 19 lo hacen de forma individual o a través de otros organismos, lo que convierte a la Comunidad en la región española con mayor representación institucional en Wine París.

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, ha visitado este lunes el certamen para mostrar el apoyo de la Junta a las empresas participantes y destacar la importancia de este tipo de ferias para impulsar la internacionalización del sector. Durante su visita, ha puesto en valor el peso del vino de Castilla y León en los mercados exteriores y el papel estratégico de eventos como Wine París para abrir nuevas oportunidades de negocio.

Wine París 2026 reúne a más de 6.000 expositores de 60 países y espera la asistencia de alrededor de 60.000 visitantes profesionales, consolidándose como un punto de encuentro clave para productores, distribuidores e importadores. Esta edición destaca especialmente por el aumento de la presencia internacional, la apuesta por la innovación, los productos sin alcohol y los destilados, así como por un amplio programa de catas, conferencias y actividades de networking.

La presencia de las bodegas zamoranas en este escaparate internacional refuerza el posicionamiento de la provincia como uno de los territorios vitivinícolas más reconocidos de Castilla y León, apostando por la calidad, la diferenciación y la proyección exterior de sus vinos.