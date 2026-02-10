Alfonso Martínez encabeza la lista de UPL por Zamora para las elecciones autonómicas

Unión del Pueblo Leonés (UPL) presenta a Alfonso Martínez Martín como cabeza de lista a las Cortes de Castilla y León por la provincia de Zamora en las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo. Una candidatura "que nace con el objetivo claro de seguir defendiendo los intereses de los zamoranos con más fuerza que nunca y de consolidar una representación regionalista decisiva en el Parlamento autonómico", señala en un comunicado.

Alfonso Martínez Martín "representa el compromiso firme con Zamora, con su medio rural, con sus servicios públicos y con el futuro de una provincia que durante décadas ha sufrido el abandono institucional, la pérdida de población y la falta de inversiones estructurales. Una realidad que, lejos de ser irreversible, puede cambiar con voluntad política y con una representación que tenga como única prioridad la defensa de esta tierra".

La candidatura de UPL llega avalada por hechos, no por promesas. En la presente legislatura, gracias al trabajo desarrollado en las Cortes, se han conseguido avances importantes para Zamora, como la dotación de una ambulancia de soporte vital básico en Carbajales de Alba, la implantación de la Unidad de Ictus en Zamora, la paralización del proyecto de extracción de agua del acuífero de Villafáfila o la mejora de infraestructuras como la carretera CL-527, entre otras iniciativas impulsadas por el leonesismo.

Asimismo, "UPL ha logrado que se aprueben resoluciones clave como la mejora de la dotación de ambulancias medicalizadas, el impulso a la construcción de centros de salud pendientes como el de Villalpando, o el establecimiento de un fondo de compensación para territorios productores de energía, medidas esenciales para corregir desequilibrios históricos que afectan a Zamora".

UVI móvil en Toro

Sin embargo, "queda aún mucho por hacer. Siguen pendientes actuaciones fundamentales como la dotación de una UVI móvil en Toro, la mejora de infraestructuras estratégicas, el impulso al desarrollo económico, la ejecución de proyectos sanitarios comprometidos o el establecimiento de medidas fiscales y económicas que permitan fijar población y crear oportunidades en nuestra provincia".

El objetivo de Unión del Pueblo Leonés es lograr un grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas, "un hito que permitiría multiplicar la capacidad de acción política, aumentar la visibilidad de los problemas de Zamora y de la Región Leonesa y defender con mayor eficacia las inversiones, servicios e infraestructuras que nuestra tierra necesita. Contar con grupo parlamentario propio supondrá disponer de más iniciativas legislativas, mayor presencia institucional, más recursos y más capacidad de influencia en la toma de decisiones. En definitiva, significará que la voz de Zamora tendrá más fuerza que nunca".