La alerta de nivel dos por inundaciones sigue en Zamora, aunque el Duero está aún lejos de los picos de 2001 y 2013

La alerta por inundaciones, en nivel dos del Plan Inuncyl de Castilla y León en la provincia de Zamora, se mantiene otro día más.

Los distintos organismos públicos y fuerzas de seguridad implicados en el operativo celebran por ello reuniones periódicas en el Centro de Coordinación Operativo Integrado constituido en la Delegación Territorial de la Junta para seguir la evolución de los cauces y de los desembalses controlados que se han realizado en algunas de las presas.

En lo que ha mejorado la situación es en la alerta que había por nevadas en Sanabria, que se ha desactivado. Pese a todo, en los últimos días se han movilizado 42 patrullas de Seguridad Ciudadana cada jornada en la provincia, así como varias del Seprona y quince de tráfico. En las carreteras, el único problema se localiza en la carretera provincial que comunica Granja Florencia con la N-122, que permanece cortada al estar en un punto inundada la calzada.

Inundación del embarcadero de la isla de las Pallas que comunica con el Club Náutico. | ALBA PRIETO

Por lo que respecta a la capital zamorana, la crecida del Duero sigue ofreciendo imágenes espectaculares y provocando el corte de paseos fluviales y zonas de esparcimiento. El río ha registrado este lunes un pico de 1.083 metros cúbicos por segundo sobre las once de la mañana, y a partir de ahí ha iniciado un ligero descenso del caudal hasta las dos de la tarde, cuando anotó un caudal de 1.043 metros cúbicos, para a partir de ahí volver a incrementarse de forma leve, pero progresiva hasta rondar los 1.064 metros cúbicos por segundo a las 20.10 horas del lunes.

El alto nivel del río ha hecho que la Policía Municipal haya procedido este lunes a cortar un tramo del carril bici de la Aldehuela, según ha informado el concejal de Protección Ciudadana, David Gago. Se trata del trayecto que transcurre paralelo al río comprendido entre el merendero "Merenduero", situado a la altura de la barriada de Asturias, hasta la zona baja de Vista Alegre, junto al puente de la N-122 sobre el río Valderaduey.

En ese tramo se incluye también la parte final del Valderaduey, antes de su desembocadura en el Duero. En ese trayecto, en algunos puntos, el agua está ya "a centímetros" del carril bici y el paseo que hay junto a él, por lo que se ha procedido a cortarlo.

Paseo de los Tres Árboles, inundado por la crecida del Duero. | PROTECCIÓN CIVIL

Del mismo modo, están cortados otros lugares en los que existe peligro, como el puente de acceso a la isla de las Pallas, donde el agua ha llegado a la zona del embarcadero que comunica con el Club Náutico.

También hay diferentes tramos de paseos fluviales cortados en ambas márgenes del río, así como en las zonas de Los Tres Árboles y los Pelambres.

Crecidas históricas

Pese a todo ello, David Gago ha asegurado que el Duero sigue teniendo "una capacidad bastante fuerte de asumir muchos metros cúbicos de agua y nosotros de reacción también". Ha recordado, al respecto, que en 2013 se llegó a los 1.600 metros cúbicos por segundo y en 2001 el Duero alcanzó los 1.800 a su paso por la ciudad, "crecidas muy grandes que no supusieron apenas desbordamiento en la zona urbana".

Pese a todo, el edil ha subrayado la necesidad de extremar la precaución cuando se acude al entorno del río a contemplar las imágenes de la crecida, ha llamado a la prudencia y ha advertido que las cintas de corte de algunos paseos están para respetarse, porque "cruzar los cordones puede ser muy peligroso".

Por su parte, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local de Zamora ha acudido a diversas zonas críticas de los paseos ribereños para comprobar el avance de la crecida y la situación en las zonas "tomadas" por el agua.