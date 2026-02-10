Ahora Decide cuestiona que haya agua suficiente para las empresas del polígono Zamora Norte
Fuentes critica la falta de política industrial de la Junta
Ahora Decide ha cuestionado que el polígono Zamora Norte que la Junta construye en Monfarracinos tenga garantizado el suministro de agua para industrias que conllevan mucho consumo, como el centro de datos que se pretende implantar.
Manuel Fuentes, acompañado por Enrique Díaz y Pilar Sánchez, vecina de la localidad, ha pedido a la consejera de Industria, Leticia García y el delegado de la Junta, Fernando Prada, que se realice un verdadero estudio de impacto ambiental y pregunta por las razones por las cuales se ha decidido construir el polígono en Monfarracinos cuando parecería más fácil ampliar Los Llanos o aprovechar el de La Hiniesta, que tiene mucho suelo disponible y que incluso tuvo que hacer las parcelas más pequeñas para facilitar al venta, por no hablar de las posibilidades del polígono de Coreses y otros que están ya construidos e infrautilizados en otros puntos de la provincia.
Fuentes considera que el nuevo depósito de agua previsto en Monfarracinos no es suficiente para asegurar el suministro al pueblo y al polígono y el acuífero de donde se pretende sacar el agua, el de Villafáfila tampoco tiene capacidad suficiente.
Los dirigentes de Ahora Decide solicitaron la aplicación del II Plan Industrial de Castilla y León, elaborado por la Junta, que está en manos del PP, y que coloca a Zamora como punto prioritario de industrialización en proyectos punteros, debido a su atraso en este terreno. Sin embargo, dijo Fuentes, los que se van a colocar aquí, relacionados con energías renovables, necesitan una ingente cantidad de agua. Sin embargo, otros proyectos como las cuatro plantas de biomasa se van a poner en León, los de Seguridad y Defensa y desarrollo de motores del Ejército en Valladolid y el de drones en la provincia leonesa.
