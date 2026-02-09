El zamorano Rubén Medina, mejor DJ en el campeonato de la Politecparty

El zamorano Rubén Medina, de 18 años, ha conseguido imponerse como mejor DJ en el concurso organizado en por la organización de la Politecparty, que este año se celebra el 5 de marzo en Ifeza.

Se trata de un certamen que ha mantenido el nivel a pesar de que la fiesta universitaria de Zamora ha ido perdiendo adeptos de otras provincias, porque han surgido ya alternativas en lugares como Salamanca, Valladolid o León.

Actuación durante el concurso / Cedida

El concurso de DJ, sin embargo, sigue atrayendo participantes de todo el país que previamente se someten a una selección mediante las sesiones que suben a las redes sociales. Las votaciones determinaron ya dos finalistas, que se unieron a los seis clasificados tras la selección del jurado.

En la final, celebrada el pasado viernes en el Época, se alzó como ganador el zamorano Rubén Medina, algo poco habitual, ya que en los últimos años habían quedado en primer lugar DJ de otras provincias.

Rubén, claro, será una de las atracciones de la próxima edición de la Politecparty de Zamora.