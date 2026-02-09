La UNED de Zamora cumple 40 años con una espectacular oferta de actividades

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Zamora, la UNED de Zamora, ha arrancado los actos conmemorativos de su 40 aniversario, que prevé desarrollar una espectacular oferta de actividades hasta el final del curso 2026-2027.

Antonio Rodríguez, director de UNED Zamora, presentó el cartel conmemorativo, obra del ilustrador Manuel Álvarez Junco, profesor zamorano de Diseño y Artes de la Imagen de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, y miembro destacado de la Escuela de Ilustradores de Chicago.

Se ha puesto en marcha también una página web específica donde se incorporarán todas las actividades previstas y futuras del 40 aniversario (40 aniversario.unedzamora.es). En el apartado de cursos se incluyen los del segundo cuatrimestre de la UNED Senior en Zamora y Benavente. Entre ellos, el curso sobre equilibrio emocional, bienestar y salud mental en contextos educativos, "la continuación del curso que hicimos el año pasado sobre prevención del suicidio escolar, que también se hizo en Benavente", y que se celebrará el 25, 26 y 27 de febrero.

En el apartado de actividades ya están las del cuarto premio de la Emigración, el Open Day para alumnos de bachillerato, del 3 de marzo en el Teatro Ramos Carrión, y el primer cartel del acto de clausura, con el director general de la Unión Europea, el máximo funcionario de la Unión, que tiene un origen zamorano y salmantino.

Un tercer apartado de la web, la galería recoge desde las imágenes más recientes a otras históricas en las que aparecen hasta cinco miembros de la ponencia constitucional, entre ellos Manuel Fraga o Alfonso Guerra. Se prepara, incluso, una exposición.

De momento lo más inmediato es la puesta en marcha de hasta cinco actividades presenciales que abarcan diversos aspectos de la cultura y el conocimiento.

Cursos

Las mañanas de los miércoles, en semanas alternas, se pondrá en marcha un club de lectura, Salud y risas, dirigido por Luis Ramos, poeta y cantautor, doctor en Filosofía por la UNED, a partir del 25 de febrero, de 11.00 a 13.00 horas. "Trataremos de encontrar lecturas comunes que nos puedan llamar atención, entendiendo siempre que la lectura es un medio necesario de interacción social y aprendizaje social y, por supuesto, cultural. Un grupo de personas interesadas debatiremos sobre qué textos de diferentes géneros pueden ser efectivos para llevar a cabo, ya sea de narrativa, teatro, poesía o ensayo.

En las mañanas de los martes, a las 11.00 , la profesora tutora de filología inglesa, Susana Gil, impartirá el curso de inglés para viajeros. Se trata de un curso "principalmente diseñado para personas que desean viajar con mayor autonomía, mayor seguridad, aunque no tengan conocimientos previos de inglés. Entonces, a lo largo de estas sesiones, el alumno aprenderá a comunicarse en inglés en situaciones reales de viaje, como en aeropuertos, en hoteles, restaurantes, transporte, compras, etc." explico la docente. Se primará la parte práctica. Son 14 sesiones de una hora.

Y también en miércoles alternos Luis Ramos dirigirá un grupo de teatro del atril, o teatro leído, con el título de "Nunca es tarde". Se trata de trabajar sobre los personajes, "la dicción, porque es fundamental el tema de la voz y la forma de expresión de los personajes. Y luego, evidentemente, si hay suerte de que las obras que elijamos cobran un sentido que no solamente quede en el grupo, sino que puedan representarse, en alguna sala o en la radio o donde se pueda", indicó Ramos

Los lunes por la tarde, de 5.30 a 6.30 horas, se desarrollará un curso sobre la historia del cine en la primera mitad del siglo XX: "Historia del cine de la barraca a la fábrica de sueños" que será impartido por el profesor-tutor de la UNED, Carlos Alonso. Se trata de ver el cine "no solo como un entretenimiento, sino como uno de los grandes relatos culturales del siglo XX, y veremos cómo en apenas unas décadas el cinematógrafo pasó de ser una curiosidad de feria a convertirse en un lenguaje universal", indicó el profesor.

Y es que, señala, "el cine no solo es entretenimiento, es el gran cronista del siglo XX, y veremos cómo cada película fue una respuesta a los grandes eventos de su tiempo. A lo largo de 15 jornadas recorreremos desde los trucos de magia de Méliès hasta nuestro propio Segundo Chomón, un gran desconocido, y llegaremos hasta el realismo descarnado del neorrealismo italiano, visitaremos el Hollywood dorado, las vanguardias europeas, y comprenderemos cómo el cine respondió a los grandes traumas del siglo, la Gran Depresión, el totalitarismo, la Segunda Guerra Mundial", indicó Alonso.

"No se trata de memorizar fechas ni nombres, sino de aprender a leer las imágenes. Nuestro objetivo es entender cómo un plano, el montaje o la luz genera emoción y significado. Así que a través de visionado de fragmentos clave, de análisis guiado, lo que busca el curso es formar espectadores activos, críticos y curiosos, capaces de disfrutar el cine con una mirada más profunda y consciente. Y aparte, pues que les resulte estimulante y atractivo todos los contenidos, por supuesto".

El último curso que se pondrá en marcha es sobre Astronomía, "en un año en el que la provincia entera espera el eclipse del mes de agosto" . Más allá del eclipse es el título del curso para principiantes impartido por el doctor Diego Sotillo, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Astrofísica por el Instituto Max Planck de Alemania. Se impartirá los lunes de siete a ocho de la tarde.

Sotillo llamó a "aprovechar este pilón del eclipse de este año y de los años siguientes que puede tener en la provincia. Hay que aprovechar una de las pocas ventajas que tiene la despoblación de Zamora, que tenemos de los mejores cielos de Europa para observar el cielo". La idea es hacer un curso asequible a los conocimientos de los alumnos y si es posible, completarlo con observaciones del cielo.

El nacimiento de la UNED

El Centro Asociado de Zamora nació por la iniciativa de varias instituciones, como la Diputación y la propia sede central de la UNED, "a través fundamentalmente de un profesor, que luego fue rector, que es Genaro Costas, que está vinculado a Toro" con intervención también del Gobierno Civil y el Ayuntamiento, explica su exdirector, Juan Andrés Blanco

Los primeros pasos se dan en agosto del 1986, y a finales de octubre, ya cuando están establecidas las carreras que va a haber en el año, la propia rectora de la UNED, Elisa Pérez Vera, viene a Zamora para la inauguración del curso y la puesta en marcha. Antonio López Santos, de Sarracín de Aliste es el primer director, con la previsión de que sería sustituido por el subdirector y secretario Juan Andrés Blanco en poco tiempo.

Se eligen los primeros profesores y el centro arranca con 302 alumnos en ese primer curso, 1986-97, y una docena de carreras. El centro en sus cuatro décadas de vida "ha permitido estudiar a muchísima gente, sobre todo en el medio rural".

Se hicieron, recuerda Blanco, "unas inauguraciones muy sonoras, conscientemente, para que se conociera, no se confundiera con la UNICEF, porque esto que ocurría. La gente decía bueno, esto de la UNED que es?". La enseñanza a distancia se hacía con los medios disponibles entonces, mucho menores que los actuales. Y cumplió su tarea fundamental "que era dar la oportunidad de que hicieran licenciaturas y diplomaturas, que era lo que había entonces, a la gente que por razones de domicilio, por razones de trabajo, de familia, etc., pues no podía ir a la universidad presencial".

Y complementariamente ha desarrollado una labor de investigación en otros campos poco estudiados en Castilla y León, desde la identidad autonómica al sector vitivinícola o la emigración. "Lo que no se había hecho en otras universidades, estos temas se le había prestado menos atención los hicimos nosotros. Y otras cosas como el arte en Zamora, que empezó siendo románico en Zamora...Cursos que llevan realizándose veinte años".