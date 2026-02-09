Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras 2025
El jurado destaca su capacidad para convertir lo cotidiano y lo humilde en materia literaria a través de la poesía, la narrativa y el ensayo
El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago ha sido distinguido con el Premio Castilla y León de las Letras 2025, un reconocimiento que valora su “permanente compromiso ético y crítico” y su “mirada humanizadora hacia lo cotidiano y lo pequeño”, según el fallo hecho público este lunes por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
El jurado ha acordado el galardón por mayoría y ha subrayado la capacidad del autor para convertir “las cosas humildes y auténticas en materia literaria”, una característica que atraviesa una obra desarrollada en los más variados géneros. Aunque destaca especialmente por su trayectoria poética, Sánchez Santiago ha cultivado también la narrativa, el ensayo y la crítica literaria con una voz reconocible y coherente.
El tribunal ha estado integrado por personalidades de reconocido prestigio en el ámbito cultural y literario, entre ellas Juan Manuel de Prada, Premio Castilla y León de las Letras 2021; Juan Antonio González, galardonado en 2024; y José Luis Puerto, premiado en 2018. Completan el jurado Carmen Morán, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Valladolid; Cristina Fanjul, periodista de Diario de León y escritora; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido como secretario.
La historia del galardón
El Premio Castilla y León de las Letras tiene como finalidad reconocer la obra de personas o entidades cuya creación literaria haya contribuido de manera significativa al enriquecimiento y difusión de la lengua castellana en el mundo. Forma parte de los galardones que convoca anualmente la Junta desde 1984 para destacar los valores culturales de la Comunidad.
Con este reconocimiento, Tomás Sánchez Santiago se suma a una prestigiosa nómina de autores que inauguró Miguel Delibes en 1984 y en la que figuran nombres fundamentales de la literatura en español como Antonio Gamoneda, Carmen Martín Gaite, Gonzalo Torrente Ballester o Luis Mateo Díez.
