La seguridad en los desembalses ante las grandes avenidas de agua tiene un referente en Zamora: laboratorio a pie de presa

En época de continuas borrascas y precipitaciones como la actual, los embalses constituyen infraestructuras vitales para retener y amortiguar los efectos de las grandes avenidas de agua. Pero cuando alcanzan su máximo nivel, los pantanos también tienen que soltar agua de forma planificada a través de los aliviaderos, que cumplen una función fundamental en la regulación y gestión de las cuencas hidrográficas.

Estos días, en presas emblemáticas de Zamora como Villalcampo, Castro de Alcañices o Agavanzal las sirenas han sonado para anunciar que comenzaban desembalses puntuales ante el alto nivel de los pantanos. También en Ricobayo, el domingo comenzaron las sueltas de agua reguladas, aunque no fue necesario abrir las grandes compuertas al utilizarse, en vez de ellas, el aliviadero en forma de túnel que se usa cuando las sueltas son menos voluminosas.

Junto a Ricobayo, en el antiguo poblado del salto ubicado en Muelas del Pan, se localiza además el laboratorio de hidráulica que funciona también como centro formativo de Iberdrola y que constituye un referente nacional e internacional en seguridad en las presas, fundamentalmente en los aliviaderos.

Las instalaciones, que están abiertas a las visitas gratuitas una vez al mes gestionadas a través del Ayuntamiento de Muelas del Pan, permiten comprobar la seguridad de las presas en esos puntos críticos que constituyen los aliviaderos.

Embalse de Ricobayo. / J. N.

En el laboratorio de hidráulica del embalse de Ricobayo se han efectuado a lo largo de su historia hasta 150 ensayos de presas, no solo de la Península Ibérica, también de Chile, Bolivia, Marruecos o Venezuela. Esas verificaciones han sido principalmente de sistemas de evacuación a través de aliviaderos, para comprobar que todo estaba correcto o detectar si era necesario efectuar alguna corrección, han explicado los responsables del laboratorio de hidráulica de Iberdrola.

Para ello, en este centro referente nacional en ensayos y simulaciones de infraestructuras hidroeléctricas se trabaja con maquetas, "para resolver grandes problemas que se convierten en pequeños cuando los tienes y los puedes abordar de esa forma", ha declarado en una visita a las instalaciones el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo.

Los orígenes del laboratorio se remontan a 1943, ocho años después de la inauguración de Ricobayo, la primera gran central hidroeléctrica de Europa, al detectar que los desembalses por el aliviadero producían gran erosión en el terreno rocoso a pie de presa, lo que podía comprometer la seguridad en un futuro.

"Había un problema que los ingenieros no eran capaces de resolver, de erosión en la caída del agua, entonces decidieron hacer una maqueta para ver qué solución le daban", ha explicado Calvo.

Solución simple, gracias a una maqueta

Gracias a esa maqueta testaron una solución muy simple, la incorporación de unos dientes o deflectores en el aliviadero que redujeron la fuerza del agua en la caída y pusieron fin al problema.

El delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, en el laboratorio de hidráulica de Ricobayo. / Cedida

Fue el primer reto de ingeniería hidráulica al que se enfrentó este laboratorio que estudia en modelos reducidos los problemas derivados de las grandes evacuaciones de agua de los aliviaderos y que acumula ya 150 ensayos de presas de distintas partes del mundo.

De todas las maquetas construidas, se han mantenido la de Ricobayo, a escala 1:80; la de Caldas de Reis (Pontevedra), en el río Umia; y el aliviadero escalonado del embalse de Cenza, en Villariño de Conso (Ourense).

Corregir los efectos negativos del agua

Sirven, a nivel didáctico, de testigo y para representar los efectos del agua y ver cómo corregirlos cuando son negativos, "para que no causen ningún daño y que la infraestructura funcione como debe hacerlo, sin mayor problema", ha indicado el técnico de formación de estas instalaciones, Javier López Sánchez.

Él es uno de los encargados de mostrar cómo una maqueta tiene efectos prácticos a la hora de dar solución a las grandes evacuaciones de agua de los embalses.

Compuertas del embalse de Ricobayo. / J. N.

El centro formativo del laboratorio recibe a entre 800 y 1.000 trabajadores de Iberdrola al año, ya que todos los que entran en la empresa pasan por él, y las instalaciones admiten también visitas del público una vez al mes gestionadas por el Ayuntamiento de Muelas del Pan.

Rescate en aerogeneradores

A las maquetas de presas o el mirador que ofrece una vista privilegiada de los cien metros de altura de la de Ricobayo, el laboratorio de hidráulica de Muelas del Pan ha incorporado también un área formativa destinada a rescates en las góndolas o las palas de los grandes aerogeneradores eólicos.

M. R.

Para ello, cuenta con simuladores que permiten practicar esas maniobras de rescate en las turbinas eólicas y ensayar evacuaciones en caso de emergencia, tanto en vertical como en espacio confinado, según ha detallado López Sánchez.

"Ya no sólo hablamos de agua, sino que tenemos aquí simuladores de aerogeneradores, o simuladores para cuestiones de formación en seguridad, de tal manera que nuestra gente al pasar por aquí reciba una sólida formación en todo el mundo de la energía renovable", ha apostillado, por su parte, Miguel Calvo.