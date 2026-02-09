Primeros pasos del nuevo centro de "coworking" del parque de San Martín en Zamora, ya hay estimación de lo que costarán los despachos

El centro de "coworking" que el Ayuntamiento de Zamora quiere habilitar en el parque de San Martín ha comenzado a dar los primeros pasos.

La empresa encargada de acometer las obras de acondicionamiento de las instalaciones, Ingeniería Románica, ha comenzado los trabajos con el acopio del material aislante que se utilizará en la actuación.

En ese espacio construido con acero corten y grandes cristaleras se habilitarán diez puestos para emprendedores, profesionales y empresarios que no requieran de un gran espacio de trabajo. Junto a los despachos, las instalaciones contarán con una zona de café y almuerzo, una sala de reuniones, baños, fotocopiadora y un almacén, según el proyecto.

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, ha subrayado que con una inversión que ronda los 45.000 euros, "va a quedar un pabellón dignamente representado" .

El edil ha recordado que la idea de convertir unas instalaciones que apenas han tenido uso en sus casi dos décadas de historia en un centro de cotrabajo la planteó el grupo socialista antes de llegar al Gobierno municipal, una promesa electoral que se ve cumplida ahora.

Gestión

La idea inicial es que una vez que esté acondicionado el centro de "coworking", éste pueda ser gestionado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora, que en un lugar próximo, en la avenida de la Feria, ya cuenta con un vivero empresarial que está en funcionamiento desde hace años. El planteamiento municipal pasa porque los despachos que oferte a profesionales, autónomos y empresarios en este centro tengan precios "parecidos o inferiores" a los de los despachos de la avenida de la Feria, que están disponibles por entre setenta y ochenta euros al mes.