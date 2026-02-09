Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los premiados en el concurso de murgas de Zamora

La chirigota de Los Veletas, mejor murga, y Víctor L. Gómez, mejor romance

Los Veletas en el liceo municipal.

Los Veletas en el liceo municipal. / Alba Prieto / LZA

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

La propuesta de la chirigota Los Veletas ha conseguido el premio a la mejor murga en el certamen de murgas celebrado el fin de semana en el Teatro Principal de Zamora.

 El colectivo que concursa como "Los de la valla" que, con dos guitarras, caja y bombo y ataviados como abueletes, dieron voz a unas letras centradas, principalmente, en las obras que han condicionado la vida en la ciudad en el último año.

Zamora. certamen de murgas. Segundo pase

Los Veletas en una de sus actuaciones en el liceo municipal. / Alba Prieto / LZA

En la modalidad de romancero el reconocimiento ha recaído en Víctor L. Gómez con “Joselu el chulapo”, donde recreó a José Luis y alcalde de Madrid, aunque varias de las cuartetas estuvieron centradas en Zamora.

Zamora. certamen de murgas. Segundo pase

Víctor L. Gómez en el Principal. / Alba Prieto / LZA

El jurado ha determinado que la mejor canción de humor era la de Los Pobladores, que en "La valla" se convirtieron en un grupo de madres y abuela a la puerta de un colegio.

En cuanto al mejor disfraz, el galardón ha ido a parar a Los que faltaban, caracterizados como los personajes presentes en el Lejano Oeste.

