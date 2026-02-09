Carnaval
Los premiados en el concurso de murgas de Zamora
La chirigota de Los Veletas, mejor murga, y Víctor L. Gómez, mejor romance
La propuesta de la chirigota Los Veletas ha conseguido el premio a la mejor murga en el certamen de murgas celebrado el fin de semana en el Teatro Principal de Zamora.
El colectivo que concursa como "Los de la valla" que, con dos guitarras, caja y bombo y ataviados como abueletes, dieron voz a unas letras centradas, principalmente, en las obras que han condicionado la vida en la ciudad en el último año.
En la modalidad de romancero el reconocimiento ha recaído en Víctor L. Gómez con “Joselu el chulapo”, donde recreó a José Luis y alcalde de Madrid, aunque varias de las cuartetas estuvieron centradas en Zamora.
El jurado ha determinado que la mejor canción de humor era la de Los Pobladores, que en "La valla" se convirtieron en un grupo de madres y abuela a la puerta de un colegio.
En cuanto al mejor disfraz, el galardón ha ido a parar a Los que faltaban, caracterizados como los personajes presentes en el Lejano Oeste.
