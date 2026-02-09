Plan para los sábados: cata y música en directo en el Mercado de Abastos de Zamora

La propuesta es tan sencilla como efectiva: quedada para degustar productos zamoranos y escuchar música en directo en el Mercado de Abastos provisional. La iniciativa parte de la asociación la Santa Merienda y cuenta con el apoyo de la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora y se desarrollará tres sábados en los meses de febrero y marzo.

Se trata de una nueva actividad para revitalizar la actividad económica de los puestos instalados en la carpa de Santiago Alba Bonifaz, junto a la plaza de la Marina. Bajo el nombre de "Las mañanas del Mercado" se han programado una serie de degustaciones de productos zamoranos con actuaciones musicales en directo.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, y el presidente de la asociación la Santa Merienda, Óscar Coscarón, han dado a conocer los contenidos de la actividad que busca promocionar el comercio de proximidad y los productos locales, dando un nuevo impulso al mercado, “en una época que no tiene tanta actividad económica como en otras ocasiones”, ha señalado Gago.

Óscar Coscarón y David Gago, en la rueda de prensa. / Cedida

Para este año se ha trasladado este evento, que normalmente se desarrolla en Navidad, a esta época previa a la Semana Santa. Serán tres jornadas temáticas con un precio de 2,50 euros la entrada que se podrá adquirir directamente en el mercado cada uno de los días. Las catas se celebrarán desde las 12.30 hasta las 14.00 horas, según ha informado el Consistorio zamorano en un comunicado.

La primera de las degustaciones se celebrará el sábado 14 de febrero, día en el que un plan para los enamorados del buen comer puede ser el asistir a una cata de orejas y dulces de carnaval de la Confitería del Esquiador, acompañados de licores Cervato de chocolate blanco y mango. El ambiente estará amenizado por dos murgas de Zamora y música carnavalesca.

Cartel anunciador de "Las mañanas del Mercado" / Cedida

El sábado 14 de marzo, los asistentes podrán catar el vermut "Bendita Locura" junto al Queso Zamorano con Denominación de Origen de Vicente Pastor. El acompañamiento musical para esta fecha se mantiene como una sorpresa.

Por último, el sábado de Pasión, 28 de marzo, la jornada se centrará en productos de Semana Santa, con un potaje de vigilia con garbanzos de Fuentesaúco del Asador Ariza, el vino "Díscolo 5 de Copas" y aceitadas. La música correrá a cargo de la Banda de Música de Zamora.

El objetivo final es, además de ofrecer una experiencia de degustación, incentivar que los asistentes realicen sus compras en el mercado, contribuyendo así a la dinamización del comercio de la ciudad, han resaltado desde el Ayuntamiento.