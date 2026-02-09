Un neuronavegador mejorará el tratamiento psiquiátrico en Zamora

El Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León ha adjudicado por 75.262 euros al Hospital Hispania el suministro de un sistema de neuronavegación destinado a la Unidad de Investigación del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Complejo Asistencial de Zamora.

Un equipo que quedará integrado en los procedimientos de investigación y tratamiento clínico vinculados a terapias de neuromodulación y estimulación magnética transcraneal que ya se están desarrollando en el servicio de Psiquiatría de Zamora.

El neuronavegador es una herramienta que actúa como una especie de GPS o mapa del cerebro. Se trata de una herramienta de neurología de última generación que permite al profesional tener la mayor precisión para, en este caso, aplicar la estimulación magnética transcraneal.

Esta técnica se aplica en la Unidad de Depresión Resistente y Neuromodulación del servicio de Psiquiatría y salud mental de Zamora. "La depresión resistente, también conocida como depresión resistente al tratamiento o depresión refractaria, se caracteriza por ser una forma severa de depresión que no responde adecuadamente a los tratamientos estándar como la psicoterapia o los antidepresivos. En estos casos, los pacientes pueden requerir intervenciones más intensivas y especializadas", explica esta unidad en su página web.

El psiquiatra Vicente Sáez Enguidanos, responsable de la técnica de esta técnica explicó en su día, en la visita a las instalaciones, que este tipo de tratamientos se aplican en los casos de depresión crónica, es decir, los casos que no responden a los tratamientos con fármacos convencionales y se prolongan en el tiempo al menos más de un año.

En torno a un tercio de los pacientes no responden a los tratamientos convencionales. En Zamora serían unas doscientas personas las afectadas.

La depresión crónica y la resistente, no se resuelven con las terapias habituales y por eso el servicio de Psiquiatría puso en marcha la Unidad de Depresión Resistente, para aplicar técnicas o terapias específicas y novedosas.

Unas técnicas que requieren aparataje y formación especial que llevó a uno de los profesionales a desplazarse a Standford.

Y una de estas técnicas es la estimulación magnética transcraneal, que utiliza campos magnéticos para mejorar el funcionamiento neuronal.