Matías López López, experto en la figura del erudito: "Muchos intelectuales miran hacia otro lado con Agustín García Calvo"

El doctor en Filología Clásica por la Universidad de Barcelona y Catedrático de Filología Latina en la Universidad de Lleida, Matías López López, ha profundizado en la figura de Agustín García Calvo en una charla pronunciada en la Biblioteca Pública de Zamora.

¿Cuál fue su primer contacto con Agustín García Calvo?

El intelectual fue en 1978 porque un profesor mío de literatura española puso en mis manos su "Virgilio". Fue leerlo y quedar atrapado por la prosa y por el estilo de investigación de Agustín. Esa relación exclusivamente intelectual duró hasta 1985 cuando siendo ya profesor de Filología Latina en el Estudio General de Lérida lo invité a Lérida, del 78 al 85 había leído casi todo lo que había podido caer en mis manos. Fue una relación donde hubo un buen entendimiento, nos carteamos, lo llevé a Lérida más veces, yo fui a otros lugares en los que él estaba. Incluso me prologó un libro en el 2000 y he procurado siempre reivindicarlo porque creo que con Agustín García Calvo se mira para otro lado.

¿Por qué?

Porque es esencialmente incómodo. Él representa una forma de intelectualidad, una forma de logos, de pensamiento y de acción que ha resultado siempre muy incómoda. Parte de esa incomodidad creo que también procede de la tergiversación de algunas cosas que se le han imputado y que no sucedieron.

Como por ejemplo...

Como actividades docentes en las facultades en las que fue catedrático, como en Sevilla, que se entendían ya como reunión clandestina o como desviación hacia ciertas prácticas supersticiosas o religiosas, no concordantes con el sistema de aquel momento.

El título de la charla que ha pronunciado era "Memoria -necesaria- de Agustín García Calvo". ¿Se sigue mirando para otro lado con él?

En el caso de Agustín es una memoria absolutamente perentoria y creo que, con algunas excepciones, se sigue mirando para otro lado. No estaría de más que hubiera recibido algún reconocimiento en algún lugar en el que no lo ha tenido. En la Complutense, en abril del 2013, se le hizo un homenaje. La Complutense puso las instalaciones y estaba la tribu de Agustín, pero no hubo en ese momento nadie que como Universidad Complutense o como Departamento de Clásicas compareciera. Sigue sin haber un volumen de homenaje, algo que a él le horroriza, pero le gustaría. Lo que observo es que existe una gran veneración por su obra intelectual, por su figura y un gran respeto a su pensamiento y a su dominio del lenguaje, pero, no sé por qué extraña razón, también un pudor a confesarlo o a declararlo. La intelectualidad, con Agustín García Calvo está en el armario. Yo siempre le he defendido y no siempre me ha sido cómodo.

Matías López durante su conferencia sobre Agustín García Calvo. / Alba Prieto / LZA

¿A qué se refiere?

He estado en contextos académicos en los que mencionar a Agustín García Calvo podía llegar a ser una práctica de riesgo. En estos días hablando con uno de mis maestros le comenté que venía a Zamora a ver la muestra y a hablar sobre Agustín y que tenía dos tribunales en distintas universidades y en lo que se fijó fue en los tribunales.

Hablaba de excepciones hacia el intelectual zamorano, ¿cuáles son?

Ha visto la luz un libro colectivo en Triacastela del año 2013. Hay una reseña de Carlos García Gual a su Heráclito. Están las reseñas y la entrada en el diccionario biográfico español de Luis Rivero. Están las palabras de José Luis Moralejo que lo define como "el hombre con mayor inteligencia verbal que ha conocido en su vida" así como mis humildes aportaciones, la más sobresaliente de las cuales quizás es el único estudio hasta ahora publicado sobre su faceta como filólogo clásico.

Agustín García Calvo era un hombre que cautivaba.

Sin duda. Tenía pasión en todo. Él operaba en el auditorio algo así como un efecto narcótico por la enorme pasión que ponía en el uso del lenguaje. Era también por su dominio que tenía de la retórica y su voz. Él tenía el don de lenguas. Él fue alguien que al escribir sentó cátedra, aunque esta expresión le horrorizaría, y que cuando hablaba no necesitaba ni papeles. Era un hombre con una capacidad de relación, de conocimientos y de saberes verdaderamente prodigiosa.

Sabela García y Matías López en la Biblioteca Pública. / Alba Prieto / LZA

De todas las facetas que cultivó ¿cuál es la más desconocida?

Él, aunque parece que hubiera parcelado su obra en distintos campos, en realidad es como un compás de 4 /4 con una redonda que afecta a los cuatro tiempos. Él estaba haciendo un libro de latín, pero estaba metiéndote el veneno de los presocráticos. Estaba hablando de los presocráticos y estaba metiendo poesía. La dificultad para destacar una parcela sobre la otra vendría derivada del hecho de que él interrelacionaba absolutamente todo con esa cabeza.

Machado

García Calvo tenía una fuerte vinculación con Antonio Machado, pero ¿cuál era?

Él se afeitaba recitando de memoria la poesía de Antonio Machado y en su carterón, porque él lo llamaba carterón a lo que para otros es zurrón, llevaba siempre las poesías completas de Antonio Machado.

Vigencia

La Biblioteca Pública acoge hasta el día 15 de febrero una muestra documental donde se comprueba que su pensamiento sigue vigente.

Efectivamente. Ha sido, contra sí mismo, un visionario porque él no hubiera querido ni siquiera eso. En el panel en el que se habla del himno de Madrid. Habla de la Comunidad de Madrid como de una cosa fantasmagórica y difícil de entender, que en realidad es lo que sigue siendo. Es una percepción directa que él tenía entonces de la realidad de Madrid. Otras frases que están diseminadas por la exposición que tienen completa vigencia.

En su opinión, ¿a qué se debe?

Agustín es un clásico, pero no porque haya dejado una obra que se puede convertir en clásica, sino porque hace verdad una condición del clásico, que es señalar el punto en el que eso te duele. Él tenía una rara habilidad para incidir en el lugar de la herida. Por eso lo que él dice hiere y por eso cuando leía poemas decía "los que os hieran, esos son vuestros más que míos".

Zamora

Era también un hombre muy zamorano.

Totalmente y su obra está plagada de referencias a Zamora, aunque paradójicamente, no es demasiado conocido en Zamora. Es un reconocimiento pendiente y por más que le horrorizara, por ejemplo, sus hijos estarían muy contentos de que eso sucediera. Esta época en que los maestros han sido derrotados por las redes, lo tenemos muy difícil porque para poder reproducir el modelo de Agustín haría falta también una sociedad contra la que, por lo menos, alguien como Agustín se pudiera revelar.

¿Qué opinaría del momento actual?

Si ahora viera que los que se imponen son personas sin cultura, que manejan las fuentes de manera torpe y patosa, yo creo que no le gustaría nada. Estoy seguro de que habría dado panfletos de esos que le gustaban tanto.

En esta ciudad las actividades para divulgarle han partido del ámbito cercano a su familia y de la propia Editorial Lucina.

Lucina es una rara avis. Nace porque hay un señor que se llama Agustín García Calvo que está harto de ser maltratado por las editoriales y decide fundar una editorial de un solo autor y sus hijos siguen.