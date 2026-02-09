Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Marisa Calvo repite como cabeza de lista de Vox por Zamora

Jonathan García y Vanessa Blanco ocupan los primeros puestos

Marisa Calvo, en la sede de Vox. / Archivo (NICO RODRIGUEZ / OPZ)

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Vox ha presentado hoy su candidatura por la provincia de Zamora a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, una lista "integrada por perfiles comprometidos con el territorio, el mundo rural y la defensa de los intereses de los zamoranos en el Parlamento autonómico.

La candidatura está encabezada por María Luisa Calvo Enríquez, diplomada en Magisterio y con una amplia trayectoria profesional en el ámbito social y educativo, especialmente en la atención y formación de personas con necesidades especiales y en situación de dependencia. Procuradora en las Cortes de Castilla y León en la Legislatura recién finalizada, Marisa Calvo aporta experiencia institucional, compromiso social y un profundo conocimiento de las necesidades reales de la provincia.

Marisa Calvo, Jonathan García y Vanessa Blanco / Cedidas

En el segundo puesto de la lista figura Jonathan García García, trabajador del SACYL, con experiencia directa en el ámbito sanitario y en la atención al ciudadano. Su trayectoria profesional en el sector servicios y su labor como Coordinador de Zona de VOX Zamora aportan a la candidatura un perfil cercano, trabajador y comprometido con la sanidad pública y los servicios esenciales.

El tercer puesto lo ocupa Vanessa Blanco Bermejo, Técnico Superior en Industrias Alimentarias e Ingeniera Técnica Agrícola, especializada en Industrias Agrarias y Alimentarias. Actualmente responsable de calidad en la industria alimentaria, su perfil técnico y su conocimiento del sector agroalimentario refuerzan el compromiso de VOX con el empleo, la producción y el desarrollo del medio rural en Zamora y en Castilla y León.

Con esta candidatura, Vox Zamora "presenta un proyecto político sólido, realista y firmemente comprometido con la defensa del campo, la ganadería y el futuro de la provincia, ofreciendo una alternativa clara para quienes quieren que Zamora tenga voz propia y fuerte en las Cortes de Castilla y León".

Vox Zamora "trabajará de manera prioritaria en la defensa del campo y la ganadería frente a las políticas verdes europeas y frente al pacto de Mercosur, que está perjudicando gravemente a agricultores y ganaderos". Asimismo, la candidatura también centrará sus esfuerzos en la "lucha contra la despoblación, en las propuestas de mejora del mercado laboral en la provincia y en propuestas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural y en las zonas más castigadas por la pérdida de población".

Lista completa de Vox Zamora a las elecciones autonómicas del 15 de marzo:

1.- María Luisa Calvo Enríquez

2.- Jonathan García García

3.- Vanessa Blanco Bermejo

4.- Nicanor Mozo Román

5.- Antonia San Segundo Maldonado

6.- Raúl Gómez Jambrina

7.- María Luz Arenal Barbulo

Suplente 1.- José Luis Morales Carbajo

Suplente 2.- María Piedad Morera Hernández

Suplente 3.- Juan Bartual Magro

TEMAS

Tomás Sánchez Santiago, Premio Castilla y León de las Letras 2025

Continúa la crecida del río en Zamora: cortado un tramo del carril bici de la Aldehuela, el agua está a centímetros

Marisa Calvo repite como cabeza de lista de Vox por Zamora

El Florián de Ocampo visibiliza al Museo de América

Plan para los sábados: cata y música en directo en el Mercado de Abastos de Zamora

La UNED de Zamora cumple 40 años con una espectacular oferta de actividades

La UNED de Zamora cumple 40 años con una espectacular oferta de actividades

Los premiados en el concurso de murgas de Zamora

El zasca de un hostelero a un cliente que se quejó por su hamburguesa... y por una camarera "sin sujetador"
