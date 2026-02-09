Marisa Calvo repite como cabeza de lista de Vox por Zamora

Vox ha presentado hoy su candidatura por la provincia de Zamora a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, una lista "integrada por perfiles comprometidos con el territorio, el mundo rural y la defensa de los intereses de los zamoranos en el Parlamento autonómico.

La candidatura está encabezada por María Luisa Calvo Enríquez, diplomada en Magisterio y con una amplia trayectoria profesional en el ámbito social y educativo, especialmente en la atención y formación de personas con necesidades especiales y en situación de dependencia. Procuradora en las Cortes de Castilla y León en la Legislatura recién finalizada, Marisa Calvo aporta experiencia institucional, compromiso social y un profundo conocimiento de las necesidades reales de la provincia.

Marisa Calvo, Jonathan García y Vanessa Blanco / Cedidas

En el segundo puesto de la lista figura Jonathan García García, trabajador del SACYL, con experiencia directa en el ámbito sanitario y en la atención al ciudadano. Su trayectoria profesional en el sector servicios y su labor como Coordinador de Zona de VOX Zamora aportan a la candidatura un perfil cercano, trabajador y comprometido con la sanidad pública y los servicios esenciales.

El tercer puesto lo ocupa Vanessa Blanco Bermejo, Técnico Superior en Industrias Alimentarias e Ingeniera Técnica Agrícola, especializada en Industrias Agrarias y Alimentarias. Actualmente responsable de calidad en la industria alimentaria, su perfil técnico y su conocimiento del sector agroalimentario refuerzan el compromiso de VOX con el empleo, la producción y el desarrollo del medio rural en Zamora y en Castilla y León.

Con esta candidatura, Vox Zamora "presenta un proyecto político sólido, realista y firmemente comprometido con la defensa del campo, la ganadería y el futuro de la provincia, ofreciendo una alternativa clara para quienes quieren que Zamora tenga voz propia y fuerte en las Cortes de Castilla y León".

Vox Zamora "trabajará de manera prioritaria en la defensa del campo y la ganadería frente a las políticas verdes europeas y frente al pacto de Mercosur, que está perjudicando gravemente a agricultores y ganaderos". Asimismo, la candidatura también centrará sus esfuerzos en la "lucha contra la despoblación, en las propuestas de mejora del mercado laboral en la provincia y en propuestas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural y en las zonas más castigadas por la pérdida de población".

Lista completa de Vox Zamora a las elecciones autonómicas del 15 de marzo:

1.- María Luisa Calvo Enríquez

2.- Jonathan García García

3.- Vanessa Blanco Bermejo

4.- Nicanor Mozo Román

5.- Antonia San Segundo Maldonado

6.- Raúl Gómez Jambrina

7.- María Luz Arenal Barbulo

Suplente 1.- José Luis Morales Carbajo

Suplente 2.- María Piedad Morera Hernández

Suplente 3.- Juan Bartual Magro