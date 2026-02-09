Marisa Calvo repite como cabeza de lista de Vox por Zamora
Jonathan García y Vanessa Blanco ocupan los primeros puestos
Vox ha presentado hoy su candidatura por la provincia de Zamora a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, una lista "integrada por perfiles comprometidos con el territorio, el mundo rural y la defensa de los intereses de los zamoranos en el Parlamento autonómico.
La candidatura está encabezada por María Luisa Calvo Enríquez, diplomada en Magisterio y con una amplia trayectoria profesional en el ámbito social y educativo, especialmente en la atención y formación de personas con necesidades especiales y en situación de dependencia. Procuradora en las Cortes de Castilla y León en la Legislatura recién finalizada, Marisa Calvo aporta experiencia institucional, compromiso social y un profundo conocimiento de las necesidades reales de la provincia.
En el segundo puesto de la lista figura Jonathan García García, trabajador del SACYL, con experiencia directa en el ámbito sanitario y en la atención al ciudadano. Su trayectoria profesional en el sector servicios y su labor como Coordinador de Zona de VOX Zamora aportan a la candidatura un perfil cercano, trabajador y comprometido con la sanidad pública y los servicios esenciales.
El tercer puesto lo ocupa Vanessa Blanco Bermejo, Técnico Superior en Industrias Alimentarias e Ingeniera Técnica Agrícola, especializada en Industrias Agrarias y Alimentarias. Actualmente responsable de calidad en la industria alimentaria, su perfil técnico y su conocimiento del sector agroalimentario refuerzan el compromiso de VOX con el empleo, la producción y el desarrollo del medio rural en Zamora y en Castilla y León.
Con esta candidatura, Vox Zamora "presenta un proyecto político sólido, realista y firmemente comprometido con la defensa del campo, la ganadería y el futuro de la provincia, ofreciendo una alternativa clara para quienes quieren que Zamora tenga voz propia y fuerte en las Cortes de Castilla y León".
Vox Zamora "trabajará de manera prioritaria en la defensa del campo y la ganadería frente a las políticas verdes europeas y frente al pacto de Mercosur, que está perjudicando gravemente a agricultores y ganaderos". Asimismo, la candidatura también centrará sus esfuerzos en la "lucha contra la despoblación, en las propuestas de mejora del mercado laboral en la provincia y en propuestas que faciliten el acceso a la vivienda, especialmente en el medio rural y en las zonas más castigadas por la pérdida de población".
Lista completa de Vox Zamora a las elecciones autonómicas del 15 de marzo:
1.- María Luisa Calvo Enríquez
2.- Jonathan García García
3.- Vanessa Blanco Bermejo
4.- Nicanor Mozo Román
5.- Antonia San Segundo Maldonado
6.- Raúl Gómez Jambrina
7.- María Luz Arenal Barbulo
Suplente 1.- José Luis Morales Carbajo
Suplente 2.- María Piedad Morera Hernández
Suplente 3.- Juan Bartual Magro
- Una mujer denuncia al juzgado por el embargo de su pensión mínima por una deuda del exsuegro
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Rafa Sánchez (La Unión): 'Echo de menos las ganas que había en los años 80 de que la democracia funcionara, no como ahora
- Alerta por el desbordamiento de los ríos en Zamora: nivel naranja en Manganeses de la Polvorosa y otros cinco amarillos activos
- El nuevo Mercado de Abastos de Zamora mostrará un ábside románico y una necrópolis: el modificado del proyecto inicia su tramitación
- ¿Qué son las casas industrializadas? La apuesta de 20 pueblos de Zamora para solucionar la falta de vivienda
- La clínica forense, colapsada en Zamora al tener media plantilla vacante: la carga de trabajo se triplica en Zamora
- ¿Quién es José Luis Barrigón, el número dos de la lista del PP de Zamora en las elecciones autonómicas del 15M?