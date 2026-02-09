El legado de la apicultura, generación tras generación

Simulando una majestuosa vidriera como metáfora de lo que es Meliza, el "templo de la apicultura", un apicultor entrega un cuadro de colmena a un niño. Esta es la imagen del cartel de la séptima edición de la Feria Apícola Internacional de Zamora, que se celebra del 20 al 22 de febrero en Ifeza.

Obra de la diseñadora Montse Ferrero, la ilustración busca reflejar "cómo el legado de la apicultura continúa generación tras generación, inculcando a los más pequeños esa pasión, entrega y valores que definen al mundo apícola", destacan desde la organización de la cita.

Cartel de Meliza 2026. / Cedida

Con ese objetivo, la feria arrancará su programación dando un protagonismo muy especial a los más pequeños. La presentación oficial del cuento infantil "El Bosque de Helí" será una de las actividades de las que se podrá disfrutar el primer día de Meliza, a las 17.30 horas, tras la inauguración oficial.

Escrito por Raúl Sánchez, fundador de la marca El Bosque de Helí en Bermillo de Sayago, e ilustrado por Pifa Montgomery, el cuento narra las aventuras de Nukita, una valiente abeja que debe emprender un viaje para salvar su colmena frente a las amenazas externas. Ambientado en los paisajes de Sayago, la trama aborda de forma sutil, pero directa, temas cruciales como la protección de la naturaleza.

"Queremos que los niños no solo vean la miel como un alimento, sino que entiendan el esfuerzo y la magia que hay detrás de cada colmena", detalla Sánchez. Esfuerzo que se plasma página a página en un libro que quiere servir de herramienta educativa para sensibilizar a los niños y niñas de 3 a 12 años sobre la importancia ecológica de las abejas. Pero, no solo eso, el cuento aspira también a fomentar la vida rural y el conocimiento de la apicultura tradicional, promoviendo a su vez los valores de cooperación y cuidado del medio ambiente.

"Es nuestro granito de arena para que ese relevo generacional del que habla el cartel de Meliza sea una realidad", afirma el autor de "El Bosque de Helí".

Presentación de un cuento que será el inicio de una cita que incorpora un nuevo espacio inmersivo, Colmena 360 grados, que nace con el propósito de enseñar a los visitantes de todas las edades cómo es el interior de la vida en una colmena. Actividad que forma parte de un atractivo programa en el que se dedica una parte importante a los menores con actividades y talleres infantiles que refuerzan el compromiso de la feria con las nuevas generaciones para asegurar que el legado de la apicultura continúe.