Las importaciones de Mercosur suben un 243% y las de India un 13% en 2025

A falta de que se aplique el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que está en punto muerto, y de que se concrete la firma entre las autoridades europeas e India para eliminar aranceles por valor de 4.000 millones, algunas empresas zamoranas exportadoras miran esos nuevos mercados como oportunidad de negocio en el exterior. Pese a ello, un análisis de la situación actual con ambos territorios mundiales revela que la balanza comercial es negativa, es decir, que se importa más de lo que se exporta, tanto entre Zamora y Mercosur como entre la provincia e India.

En el caso del país gigante asiático, que supera los 1.450 millones de habitantes y es el más poblado del mundo, las exportaciones zamoranas son aún residuales y dependen de operaciones puntuales. Prueba de ello es que en los once primeros meses del año 2025 se han facturado únicamente 155.840 euros en envíos de productos zamoranos a India, un 36% menos que el año anterior, que fue el más exportador a ese país de la última década. Las importaciones desde esa república que representa la tercera economía más grande del mundo son bastante más abultadas y en el periodo analizado han ascendido a 3,2 millones de euros, un 13% más que entre enero y noviembre de 2024.

Las exportaciones a India desde Zamora son únicamente de leche y productos lácteos, aunque la reducción de aranceles puede beneficiar en un futuro a otros sectores agroalimentarios de la provincia como el de los productos cárnicos o las bebidas. En cuanto a lo que llega de allí a Zamora, son principalmente artículos de textil y hogar, según los datos de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zamora.

Por lo que respecta a Mercosur, con el que la UE llegó a un acuerdo comercial que luego el Parlamento Europeo ha llevado al Tribunal de Justicia de la UE y ello ha congelado por el momento su ratificación, la balanza comercial con Zamora mantiene aún un desequilibrio mayor. La diferencia de valor es de 3,9 millones de euros a favor de las importaciones desde "el otro lado del charco" sobre lo que se exporta desde Zamora. Pese a ello, las exportaciones hasta noviembre crecieron un 121%, con un total de 964.480 euros facturados, mientras que en las importaciones el incremento alcanzó el 243% hasta llegar a 4,87 millones de euros en los once primeros meses del pasado año.

El destino principal de las mercancías zamoranas enviadas a Mercosur es Brasil y lo que se lleva son principalmente productos lácteos y bebidas, que acaparan más del 80% de los artículos de la provincia colocados en Mercosur.

En cuanto a las importaciones, en el último año, el 91% de lo que se trae desde los países del cono sur es carne y despojos comestibles, y en segundo lugar, aunque más testimonial, son los productos englobados en el apartado importador de pescados, crustáceos y moluscos, que suponen el 4,5% del total de compras.

Visita a Quesos El Pastor, en una misión comercial inversa en Fromago. | CEDIDA (ARCHIVO)

La eliminación de barreras comerciales con esas dos grandes zonas que representan India y Mercosur puede suponer una oportunidad para las empresas zamoranas exportadoras de lácteos y quesos; carnes, principalmente de cordero; y bebidas, sobre todo vino. Unos sectores que pueden encontrar allí un nuevo nicho de mercado frente a la preocupación que causa en otros como en el de la agricultura y la ganadería esos acuerdos comerciales.

Acciones de la Cámara de Comercio para ayudar a vender en el exterior

La Cámara de Comercio desarrolla una estrategia de apoyo tanto a las empresas zamoranas que ya exportan como a las nuevas que quieran hacerlo. "Estamos encantados de ayudarles", señala el responsable de Comercio Exterior de la institución cameral zamorana, Carlos Prieto, que indica que se analizan las posibilidades de los productos, la adaptación o la estrategia para entrar en nuevos mercados o avanzar en la promoción.

Las exportaciones desde Zamora a países de fuera de la UE son principalmente de productos agroalimentarios, que suponen el 74,4% del valor total de lo exportado, frente al 22,4% que representan las ventas en el exterior de productos industriales y tecnología y el 3,2% restante, correspondiente a bienes de consumo. A lo largo del año, la Cámara de Comercio de Zamora organiza diversas misiones comerciales.

Este año, en la feria Meliza traerá, como misión comercial inversa, a importadores franceses de miel, mientras que en Fromago hará lo propio con interesados en comprar quesos zamoranos para venderlos en el exterior. Además, a finales de abril exportadores zamoranos irán, de la mano de la Cámara, a Canadá; y empresas agroalimentarias de aquí se desplazarán a ferias del sector, a Milán en mayo, y a París en octubre, entre otras acciones.