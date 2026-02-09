El Florián de Ocampo visibiliza al Museo de América

El Instituto de Estudios Zamoranos, IEZ, Florián de Ocampo celebrará su sesión académica de apertura del año 2026 con una lección a cargo del responsable de exposiciones del Museo de América, Javier Martín Denis, quien profundizaré en "El Museo de América: 85 años de una exposición ¿permanente?".

Acto

El acto contará con la intervención del diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, y el presidente del EZ Florián de Ocampo, Marco Antonio Martín Bailón.

En el transcurso del acto, que tendrá lugar el 13 de febrero a las 19.30 horas en el salón de plenos de la Diputación, se homenajeará a título póstumo a Julio Pérez Rafols, por “su esmerada dedicación como miembro de la junta directiva del instituto”.