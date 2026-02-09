El Florián de Ocampo visibiliza al Museo de América
El responsable de exposiciones de la institución, el zamorano Javier Martin Denis, ofrece una charla en la sesión académica de la institución
El Instituto de Estudios Zamoranos, IEZ, Florián de Ocampo celebrará su sesión académica de apertura del año 2026 con una lección a cargo del responsable de exposiciones del Museo de América, Javier Martín Denis, quien profundizaré en "El Museo de América: 85 años de una exposición ¿permanente?".
Acto
El acto contará con la intervención del diputado de Cultura, Víctor López de la Parte, y el presidente del EZ Florián de Ocampo, Marco Antonio Martín Bailón.
En el transcurso del acto, que tendrá lugar el 13 de febrero a las 19.30 horas en el salón de plenos de la Diputación, se homenajeará a título póstumo a Julio Pérez Rafols, por “su esmerada dedicación como miembro de la junta directiva del instituto”.
